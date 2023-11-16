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МИД Венесуэлы назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа

Пинто: Венесуэла осуждает геноцид, проводящийся Израилем в секторе Газа
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Венесуэла «осуждает геноцид» населения сектора Газа, который проводит государство Израиль. Об этом 16 ноября после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД страны Ивэн Хиль Пинто.

«Венесуэла осуждает геноцид, который проводит правительство Государства Израиль. Единственное решение, которое может существовать — это чтобы Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН определили необходимость создания Палестинского государства и рассматривали их в равной степени», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста «Известий».

Кроме того, Пинто отметил, что Израиль попирает права человека в секторе Газа, проводя бомбардировки больниц и других учреждений. Такие действия должны быть остановлены немедленно, добавил он.

«Нужно провести расследование и осудить виновников военных преступлений», — подчеркнул глава МИД Венесуэлы.

Лавров, отвечая на аналогичный вопрос, заявил, что Россия категорически осуждает терроризм в любых его проявлениях, однако она также выступает против борьбы с ним методами, нарушающими международное гуманитарное право.

«Неизбирательные бомбардировки жилых кварталов больниц, детских садов, других общественных, помещений, в результате чего тысячи и тысячи невинных граждан, включая тысячи детей, теряют свои жизни», — заявил глава российского МИДа.

Он также подчеркнул, что РФ выступает за немедленное прекращение кровопролития и немедленное решение гуманитарных проблем в палестинском анклаве.

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Также в этот день Лавров назвал рейды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западный берег Иордана препятствием созданию условий для диалога о мире. Он также отметил важную роль Египта в процессах урегулирования палестино-израильского конфликта.

Днем ранее Совет Безопасности ООН не принял поправку РФ к проекту резолюции Мальты, которая призывала к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа. Поправку поддержали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик. Девять государств воздержались. Только США выступили против нее.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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