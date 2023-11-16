Лавров назвал рейды Израиля на Западный берег Иордана препятствием миру

Рейды израильской армии на Западный берег реки Иордан препятствуют созданию условий для диалога о мире. Об этом 15 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Напомню про Западный берег реки Иордан, где формально никто не объявлял боевых действий. Но там также проводятся рейды израильской армии, что не добавляет условий для начала перехода к миру и в конечном итоге — к прямым переговорам о создании палестинского государства», — сказал он в интервью RT.

Лавров отметил важную роль Египта в процессах урегулирования палестино-израильского конфликта.

«Его возможности как государства и мирового игрока выходят за пределы Ближнего Востока и Африканского континента. Египет уже глобальный игрок», — сказал министр.

Ранее, 15 ноября, палестинский активист Асмат Мансур рассказал «Известиям», что Израиль увеличивает количество рейдов на Западном берегу реки Иордан и вооружает еврейских переселенцев, а палестинцы, исконно живущие на этих территориях, всё чаще вынуждены покидать хозяйство и искать кров в соседних городах.

До этого, 14 ноября, пять человек погибли из-за авиаудара израильских Военно-воздушных сил (ВВС) в городе Тулькарм на Западном берегу Иордана. Удар был нанесен по лагерю беженцев. Также сообщалось о девяти раненых.

7 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что спецслужбы с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1350 палестинцев, 870 из которых являются активистами радикального движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.