В МГУ назвали краткосрочным эффект от резолюции Мальты по ситуации в Газе

Мальтийская резолюция по ближневосточному конфликту, принятая Совбезом ООН, не принесет долговременной пользы. Об этом «Известиям» 16 ноября заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Накануне Советом Безопасности ООН была принята резолюция Мальты по конфликту между Палестиной и Израилем, сфокусированная на проблеме защиты детей в секторе Газа.

«Это одна из немногих резолюций, которую удается принять в последнее время по крайней мере касательно ближневосточного регулирования. Безусловно, это единственный момент, где удалось, я даже не скажу достичь соглашения, потому что по большому счету она была принята в условиях воздержавшихся участников, поэтому это такая хорошая мина при плохой игре или скорее меньшее из всех зол», — считает Коньков.

При этом, по словам политолога, важно то, что данная резолюция не ставит вопрос о полноценном разрешении конфликта и полном прекращении огня, а касается исключительно гуманитарных пауз.

«Самое главное, что они не ставят вопрос о разрешении конфликта, о прекращении огня раз и навсегда, а ставят вопрос исключительно о гуманитарных паузах, которые в условиях постоянных боевых действий, конечно, являются благом, но в то же время не приносят длительного решения, то есть она [резолюция] будет иметь краткосрочный эффект», — уточнил Коньков.

Ранее, 15 ноября, за принятие мальтийской резолюции по ситуации в секторе Газа проголосовали 12 стран. США и Великобритания воздержались, а также Россия, поскольку поправка, предложенная РФ в качестве дополнения к резолюции, была отклонена Совбезом. В поправке содержался призыв к скорейшему перемирию между Палестиной и Израилем, а также к немедленному прекращению огня.

Комментируя это, постоянный представитель РФ при Совбезе ООН Василий Небензя указал, что США постоянно срывали любые попытки создать сбалансированный документ с мерами по деэскалации палестино-израильского конфликта. Он также выразил опасения, что принятые положения ближневосточной резолюции не будут выполняться сторонами конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.