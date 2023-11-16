В Госдуме и Крыму оценили слова Зеленского о прекращении конфликта

Россия не выступает за заморозку конфликта на Украине, он может завершиться только на российских условиях, заявил 16 ноября депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что Киев настроен против заморозки конфликта и хочет добиться его прекращения на своих условиях.

«Зеленский демонстрирует солидарную с Москвой точку зрения относительно заморозки конфликта. Мы тоже не сторонники прервать боевые действия на неопределенный срок. Наши требования четки и просты: либо полная демилитаризация Украины, либо приведение ее к тем условиям, которые озвучивались на Стамбульской встрече в марте 2022 года», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Белик добавил, что здравомыслящие военачальники Украины понимают, что им не победить в военном конфликте, невзирая ни на какую помощь Запада. Заморозить конфликт на своих условиях они тоже не смогут.

Говоря о Зеленском, депутат отметил, что это «фигура уже отыгранная».

«Вполне возможно, о прекращении конфликта на взаимовыгодных условиях можно будет разговаривать с новым лидером Украины, но он должен понимать, что оставить вооруженного до зубов антироссийского соседа в Москве никто не позволит. Так что, либо, по сути, наши условия, либо специальная военная операция будет продолжена», — заключил он.

Со своей стороны, глава крымского парламента Владимир Константинов назвал неприемлемым корейский сценарий завершения военного конфликта на Украине.

«Оставлять недобитого нацистского зверя у границ России, бросить там на произвол судьбы наших соотечественников, единомышленников, подвергающихся колоссальному давлению, преследованиям, физическим расправам, мы просто не можем. Заморозка конфликта при сохранении такого положения вещей не будет для нас приемлемой», — поделился он мнением.

Константинов подчеркнул, что нельзя представить российскую Запорожскую область без Запорожья, Херсонскую — без Херсона. Главное — вопрос достижения целей СВО, обозначенных президентом. Когда они будут достигнуты, то этот вариант станет приемлемым для России, заключил он.

Накануне Зеленский заявил, что Украина хочет мира, но не может заморозить конфликт, так как это приведет к потерям. Конфликт можно только завершить, отметил он.

В начале ноября телеканал NBC сообщил, что США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжении месяца. При этом профессор Бард-колледжа Уолтер Мид отметил, что США хотят переложить заключение мира на президента Украины.

Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне.