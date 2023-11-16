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Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта с РФ вместо его заморозки

Зеленский: конфликт с Россией нужно завершать, а не замораживать
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Украина не может позволить заморозку конфликта с Россией, его можно только завершить. Об этом 15 ноября заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ, запись которой размещена на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — сказал он.

Президент Украины отметил, что страна не может позволить себе «заморозку» конфликта, так как в этом случае понесет серьезные потери. Кроме того, при таком раскладе существует риск возобновления боевых действий в любой момент.

При этом Зеленский подчеркнул, что хотел бы завершение конфликта на условиях Киева.

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Ранее, 4 ноября, телеканал NBC сообщил, что США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжении месяца. При этом профессор Бард-колледжа Уолтер Мид отметил, что США хотят переложить заключение мира на президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт также заявил, что Украина сейчас находится в тупиковом положении.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

При этом президент России Владимир Путин еще 15 октября заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью. По его словам, Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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