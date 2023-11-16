Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля снова объявила приостановку боевых действий в Газе
Экономика
Власти увеличили квоту на вывоз минеральных удобрений на 2,2 млн тонн
Общество
В ЛНР офицер ВСУ приговорен к 16 годам за наведение системы «Град» на жилые дома
Мир
МЧС РФ доставило в Египет 21 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Происшествия
Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России обнаружили мертвым
Мир
Новый глава МИД Великобритании Кэмерон первый зарубежный визит совершил в Киев
Общество
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей
Мир
Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе
Общество
Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в розыск
Общество
Полиция провела обыски в Советском районном суде Ростова
Культура
Внук де Голля заявил о любви европейцев к русской культуре
Общество
Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки

Внук де Голля заявил о любви европейцев к русской культуре

Внук де Голля: культуру не надо отменять или стирать
0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Франции и в Европе любят русскую культуру, заявил 16 ноября внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

Он отметил, что у Парижа и Москвы прочные отношения в области культуры.

«Мы любим ваших музыкантов, театралов, писателей. И, несмотря на разногласия в политике, культуру не надо отменять или стирать, как и общую историю. Культура универсальна, и это то, что по-настоящему сближает людей», — сказал он на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Мы стоим на пороге новой эры в искусстве»
Народный артист СССР Юрий Башмет — об этапах истории, извержении вулкана и умении рисковать

До этого, 4 октября, Пьер де Голль заявил, что попытки уничтожить русскую культуру говорят о слабости Запада. По его мнению, политическая элита стран Евросоюза «слишком молода», находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением России.

До этого, в сентябре, президент России Владимир Путин назвал ничтожными попытки Запада отменить русское искусство. Он сказал, что подобные действия вредят их инициаторам, которые таким образом обкрадывают сами себя.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023