Финансист заявил о запуске израильскими банками сегрегации ценных бумаг россиян

Израильские банки начали обособлять счета с ценными бумагами, принадлежащие россиянам, из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear, рассказал 16 ноября финансист Марк Ойгман.

По его словам, речь идет о счетах с активами, в цепочке которых есть Euroclear.

«По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — сказал эксперт РБК.

Сегрегация касается всех российских инвесторов, даже если у них есть гражданство Израиля, на паспорт которого проводились инвестиции. Ойгман добавил, что некоторые граждане уже успели распродать всё возможное, чтобы не попасть под сегрегацию.

Добавляется, что требование Euroclear вступило в силу 13 ноября.

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