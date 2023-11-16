Автомобиль протаранил полицейское ограждение у посольства Израиля в Токио

В Токио автомобиль на полной скорости протаранил полицейское ограждение, расположенное у посольства Израиля. Об этом 16 ноября сообщает телеканал U.S.News.

В результате ДТП пострадал один сотрудник полиции, охранявший диппредставительство Израиля в столице Японии. По информации телеканала, водитель врезавшейся машины задержан на месте. Согласно предварительной версии, устроивший ДТП мужчина может быть связан с одной из японских ультраправых группировок.

Другие детали происшествия, в том числе мотивы водителя, неизвестны, тем не менее в последнее время в Японии отмечают заметное присутствие правых радикалов на митингах в поддержку Палестины.

В начале ноября Европейская комиссия (ЕК) сообщила о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза (ЕС). В заявлении ЕК подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно — против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

Так, например, в Берлине 18 октября, произошли две попытки нападения на синагогу. Тогда двое неизвестных кинули бутылку с зажигательной смесью в двери здания и скрылись с места преступления. Через несколько часов мужчина бросился к дверям синагоги, выкрикивая антисемитские лозунги, его задержала полиция.

Позже, 30 октября, мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась, когда 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.