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СМИ рассказали о планах Финляндии закрыть переходы на границе с Россией

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Фото: REUTERS/Lehtikuva
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Правительство Финляндии планирует закрыть пограничные переходы на границе с Россией в четверг, 16 ноября. Решение принято в среду в интересах нацбезопасности страны, сообщило финское издание Helsingin Sanomat (HS).

По данным источников газеты, ситуация на восточной границе в течение среды, 15 ноября, изменилась и вызвала соответствующие меры правительства. При этом пока неясно, планируется ли закрыть все или некоторые пограничные переходы вдоль восточной границы.

Правительство Финляндии должно было объявить об ограничениях на восточной границе в среду, но государственный совет отменил заседание и отложил принятие решения. Брифинг министра внутренних дел Мари Рантанен о мерах по ограничению на восточной границе был перенесен на четверг, когда пройдет и общее заседание правительства, когда будут приняты и объявлены ограничительные меры.

Независимые правительственные источники в HS сообщили, что причиной тому стало ухудшение ситуации на восточной границе, поэтому правительство решило подготовить предложение о более жестких ограничениях, чем планировалось.

Издание утверждает, что мнение правительства об ухудшении ситуации основано на разведывательных данных, уточненных в среду, а не на том, насколько увеличилось число людей, пытающихся добраться до Финляндии. Также наблюдается неуклонный рост числа лиц, прибывающих из таких стран, как Ирак, Сирия, Турция и Сомали через российскую границу и ищущих убежища.

План правительства, согласно данным HS, состоял в том, чтобы ограничить, по крайней мере, движение транспорта, пересекающего восточную границу, на ограниченный период или до дальнейшего уведомления. Ограничение может быть, например, по гражданству, чтобы границу могли пересекать только граждане стран Шенгенского соглашения.

В предложении финского правительства прямо не указано, на каких основаниях и на какой срок могут быть введены ограничения. Однако они необходимы для предотвращения серьезной угрозы общественному порядку или национальной безопасности, добавили в газете.

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14 ноября в ходе брифинга министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что Финляндия готовится ограничить движение через КПП на границе с РФ в связи с нелегальной миграцией. Она отметила: на прошлой неделе из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища.

15 ноября официальный представить Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии закрыть границу с Россией. Он указал на стремление финской стороны дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

В тот же день посол страны в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндии недостаточно забора на границе с РФ. По его мнению, следует также отстроить фортификационные сооружения.

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