Эксперт перечислила полезные при отказе от курения продукты

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян рассказала, какие продукты могут помочь снизить тягу к курению.

В беседе с сайтом aif.ru в среду, 15 ноября, специалист посоветовала продумать свой рацион. Она рассказала, что после ряда продуктов, например мяса, курение доставляет больше удовольствия, а сыры, фрукты и овощи делают вкус сигарет невыносимым.

Она также посоветовала поменять послеобеденные привычки, чтобы не провоцировать курение. Это могут быть морковка, сельдерей, огурцы или семечки. Так будут заняты руки и рот.

Также стоит пить больше жидкости в период отказа от курения. Подойдут вода, травяные и фруктовые чаи, отвары, например шиповника. Так токсины будут выводиться из организма, бронхи очистятся, уменьшится сухость во рту. Эксперт предупредила, что все газировки, кола, алкогольные напитки, кофе и чай потенцируют вкус сигарет и могут спровоцировать курение. Лучше делать выбор в пользу томатного сока.

В октябре врач-онколог, к.м.н. Снежанна Генинг заявила о вреде пассивного курения вейпов. По ее словам, из-за малых размеров при вдыхании они легко проникают в легкие и затем — в кровоток. К тому же эти токсины имеют свойство накапливаться в организме и могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

В апреле психолог Ксения Левина рассказала, что для отказа от никотина и сахара необходимо тренировать волю. Она также сравнила этот процесс с постепенным увеличением физической нагрузки при тренировках. По ее словам, действовать нужно поэтапно, а для достижения целей важно отдыхать и высыпаться, восполняя свои внутренние ресурсы, пишет RT.