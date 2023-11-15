МИД РФ назвал дезинформацией обвинения Финляндией России в «отправке беженцев»

Обвинения Финляндии в адрес России в «отправке беженцев» ничем не обоснованы и являются дезинформацией. Об этом в среду, 15 ноября, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные утверждения кроме как дезинформацией назвать никак нельзя, и подобные претензии абсолютно беспочвенны. Мне кажется, что финские власти сами признают, что российская сторона не обязана заниматься, как они это называют, «отсеиванием мигрантов», — отметила она.

Захарова выразила надежду, что в Хельсинки откажутся от деструктивных идей по закрытию границы. По словам дипломата, подобные действия могут привести к новым разделительным линиям на территории Европы.

Вместо этого Финляндия имеет возможность напрямую обратиться к России для совместной работы над волнующей финскую сторону проблемой, заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с планами Финляндии закрыть границу с Россией. По его словам, финское руководство выбрало путь сознательного дистанцирования от прежнего уровня двусторонних отношений.

Накануне глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила, что страна готовится ограничить движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. По ее словам, российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

За день до этого «Известиям» в посольстве РФ в Финляндии рассказали, что республика ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Это решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности границы из-за участившихся случаев «незаконной миграции», когда в Финляндию через Россию якобы прибывают соискатели убежища без документов.

В тот же день посол страны в Вашингтоне Микко Хаутала заявил, что Финляндии недостаточно забора на границе с РФ. По его мнению, следует также отстроить фортификационные сооружения.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.