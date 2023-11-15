Финансовый консультант спрогнозировала курс доллара в ноябре

В ближайшее время курс будет находиться на уровне 90 рублей за доллар, считает финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Об этом она рассказала «Известиям» 15 ноября. При этом эксперт не исключила, что периодически американская валюта может опускаться до 88–89 рублей.

Ранее в этот день курс доллара на торгах Московской биржи упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Согласно данным торговой площадки, на 13:05 американская валюта достигла 89,3 рубля.

«Сегодня мы увидели пробитие очередного важного уровня: доллар — 90 рублей за единицу и даже чуть ниже. Здесь важно четко понимать, что экспортеры еще не начали продажу валютной выручки. И это плавное снижение случилось на основании тех событий, которые происходили последние пару месяцев. Прежде всего, речь идет об увеличении ставки Центрального банка РФ. Конечно же, повлияли на снижение курса и меры по отношению к экспортерам (обязательная продажа валютной выручки). В ближайшее время мы так и будем находиться в этих значениях — 90 рублей за доллар. Возможно, периодически курс будет опускаться до 88–89 рублей за единицу», сказала финансовый консультант.

Эксперт отметила, что 90 рублей за доллар — это комфортное значение как для экспортеров, так и для Центробанка РФ.

«С другой стороны, мы слышим заявление из разных источников со стороны Министерства финансов РФ, что комфортным может быть курс в районе 86–89 рублей за единицу американской валюты», — добавила она.

Волкова также объяснила, что нынешний курс — 90 рублей за доллар — это психологическая отметка, на которой люди могут начать покупать валюту, так как это на 10% дешевле недавних показателей.

Инвестор выразила мнение, что россиянам, планирующим покупки иностранных активов, иностранной недвижимости, поездки за границу, можно закупаться валютой в настоящее время. При этом она добавила, что курс может колебаться в сторону снижения, однако незначительно.

4 ноября, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, и теперь наблюдается стабилизация курса российской национальной валюты. Курс рубля сохранится в нынешних параметрах, предположил министр.