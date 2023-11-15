Доллар на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля
Курс доллара на торгах Московской биржи краткосрочно упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля, свидетельствуют 15 ноября данные площадки.
Так, курс доллара расчетами «завтра» в 10:40 мск снизился на 57 копеек и составил 90,03 рубля. Однако несколькими минутами ранее в ходе торгов он опускался до 89,99 рубля.
Курс юаня в свою очередь снизился на 5 копеек до 12,42 рубля, а евро – на 30 копеек до 97,83 рубля.
Ранее, 14 ноября, курс доллара на торгах Московской биржи упал до 91 рубля впервые с 28 июля.
14 ноября аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в разговоре с «Известиями» предположил, что до нового года доллар может торговаться в диапазоне 91–95 рублей. При текущих ценах российской нефти марки Urals $68/баррель доллар ниже 92 рублей выглядит привлекательно, однако, вероятнее всего, до нового года пара USD/RUB останется в обозначенном диапазоне, уточнил аналитик.