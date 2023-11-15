Норвежец Бьорндален пожелал российским биатлонистам вернуться на соревнования

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорнадлен пожелал российским и белорусским спортсменам скорее вернуться на соревнования. Об этом он заявил 14 ноября газете VG.

«Надеюсь, что <военная операция> закончится как можно скорее, что всё снова нормализуется, и у россиян с белорусами будет возможность соревноваться», — сказал бывший спортсмен.

Он отметил, что Международный союз биатлонистов (IBU) пока не планирует отменять запрет на выступления россиян и белорусов.

«Пока нам придется иметь дело с решением IBU, что они не допущены. Это решение, за которым стоит большинство людей. Ничего не произойдет, пока не закончится <военная операция>. IBU с самого начала был предельно ясен», — сказал Бьорндален.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в марте 2022 года.

Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.