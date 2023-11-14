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Белиз разорвал дипломатические отношения с Израилем

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Фото: Посольство Израиля в Белиз
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Белиз заявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства страны во вторник, 14 ноября.

«Правительство Белиза отзывает свое Соглашение об аккредитации ее превосходительства Эйнат Кранц-Нейгер, назначенного посла Израиля в Белизе», — говорится в документе.

Кроме того, приостановлена процедура назначения почетного консула Израиля в Белизе. Также правительство страны отозвало просьбу об аккредитации на пост почетного консула Белиза Джонатана Энава.

Также в тексте отмечено, что Белиз направлял правительству Израиля призыв остановить огонь в секторе Газа, а также обеспечить доступ гуманитарной помощи для мирных жителей, проживающих на этой территории. Однако Тель-Авив предпочел проигнорировать эти просьбы.

«С 7 октября 2023 года Израиль последовательно нарушает международное право, международное гуманитарное право и права человека жителей Газы», — сказано в заявлении.

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Ранее, 31 октября, замглавы МИД Боливии Фредди Мамани сообщил, что страна разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за действий в секторе Газа. Мамани указал, что Боливия осуждает агрессивные действия Израиля в анклаве и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

Позже, 1 ноября, президент Чили Габриэль Борич заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультации из-за атак по сектору Газа. Такое же решение приняли и власти Колумбии, о чем сообщил президент Густаво Петро.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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