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В Барнауле дали старт строительству нового аэровокзального комплекса

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Фото: aeroport-barnaul.ru
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В международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова официально дали старт строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Церемония символической закладки камня состоялась во вторник, 14 ноября, сообщает региональное правительство.

Площадь нового аэровокзала внутренних линий составит около 10 тыс. кв. м, что в два раза больше территории действующего аэропорта. После открытия терминал сможет обслуживать до 600 пассажиров в час, а в год пропускная способность составит более 1,1 млн человек.

По данным altapress.ru, подрядчиком выступает компания «МСУ-1», стоимость контракта с нею составила 6,4 млрд рублей. Завершить строительство предполагается до конца 2025 года. После этого в старом аэровокзале планируют разместить международный терминал.

«Этот аэровокзал возил 600 тыс. пассажиров, для международных рейсов его тем более хватит. Обустроим его получше, расширим. Заказывать проектирование перепланировок собираемся уже сейчас, чтобы потом не тратить время на согласование. И будет у нас солидный международный терминал», — цитирует издание гендиректора «Новапорт Холдинг», сети региональных аэропортов, которая владеет половиной акций «Авиапредприятия «Алтай», Сергея Рудакова.

А пока пассажирам обещают, что нынешнее строительство неудобств не доставит. Все рейсы будут выполняться по расписанию.

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