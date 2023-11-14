Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Руководство Армении медленно начало процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Таким образом старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков прокомментировал «Известиям» 14 ноября отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

«Это означает, что господин Пашинян, нынешнее руководство Армении в целом начали процедуру разрыва [отношений] со всеми постсоветскими интеграционными структурами, начиная от ОДКБ. Еще [секретарь Совбеза Армении Армен] Григорян не принял участие в саммите секретарей советов безопасности и так далее. То есть они начали медленную, но верную процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур», — заявил Новиков.

Ранее в этот день Пашинян сообщил о том, что не сможет посетить саммит ОДКБ, белорусскому президенту Александру Лукашенко в ходе телефонного разговора.

Говоря об этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сожалеет из-за отказа премьер-министра Армении участвовать в саммите. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

При этом в конце октября Пашинян заявил, что Армения остается в составе ОДКБ, так как стороны находятся на стадии сверки позиций и Ереван не хочет совершить ошибку.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.