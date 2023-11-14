Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году
Мир
Кулеба исключил возможность получения страной обещанного 1 млн боеприпасов
Мир
В ООН заявили о нарушении Киевом конвенции о запрете противопехотных мин
Мир
ЦАХАЛ подтвердила гибель 19-летней военнослужащей
Мир
Песков назвал голословным заявление США о помощи России и Китая КНДР
Экономика
ФАС обсуждает повышение штрафа банкам за нарушение закона «О рекламе»
Политика
Песков заявил об адаптации России к санкциям со стороны Запада
Общество
Осужденный за убийство журналистки Политковской получил помилование
Мир
Глава офиса Зеленского назвал 2024 год решающим в конфликте с Россией
Общество
Специалисты Минздрава РФ осмотрели 98 покинувших Газу россиян
Мир
«Росатом» и МИД Венгрии подписали график строительства АЭС «Пакш-2»
Общество
Раненных при обстреле Донецка военкоров «Известий» выписали из больницы
Общество
Кравцов заявил о проверке детей мигрантов в школах на уровень знания русского языка

Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Новиков: Армения медленно начала выход из постсоветских интеграционных структур
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Армении медленно начало процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Таким образом старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков прокомментировал «Известиям» 14 ноября отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

«Это означает, что господин Пашинян, нынешнее руководство Армении в целом начали процедуру разрыва [отношений] со всеми постсоветскими интеграционными структурами, начиная от ОДКБ. Еще [секретарь Совбеза Армении Армен] Григорян не принял участие в саммите секретарей советов безопасности и так далее. То есть они начали медленную, но верную процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур», — заявил Новиков.

Ранее в этот день Пашинян сообщил о том, что не сможет посетить саммит ОДКБ, белорусскому президенту Александру Лукашенко в ходе телефонного разговора.

Говоря об этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва сожалеет из-за отказа премьер-министра Армении участвовать в саммите. Официальный представитель Кремля отметил, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

Выхода нет: Армения не представила кандидата на должность постпреда в ОДКБ
Но и никаких процедур по разрыву отношений страны с организацией Ереван не запускал

При этом в конце октября Пашинян заявил, что Армения остается в составе ОДКБ, так как стороны находятся на стадии сверки позиций и Ереван не хочет совершить ошибку.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023