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СБУ отстранила своего сотрудника после драки с военным из-за песни Михаила Круга

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Фото: соцсети
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Служба безопасности Украины (СБУ) отстранила от исполнения служебных обязанностей работника департамента военной контрразведки, который на прошлой неделе подрался с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за песни Михаила Круга в Виннице. Об этом 13 ноября сообщает украинский интернет-канал Hromadske.

«Подразделениями внутренней безопасности СБУ проводится служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ по поводу сотрудника Управления СБУ в Винницкой области, любителя «российского шансона», — приводит издание слова пресс-службы ведомства. Подобное поведение коллеги также назвали недостойным.

Тем временем СБУ официальных комментариев по поводу произошедшего не давала.

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Ранее, 7 ноября, стало известно, что в ресторане Винницы подрались работники военной контрразведки СБУ с военнослужащими ВСУ из-за песен Михаила Круга.

Компании отмечали дни рождения в разных залах. Поздно вечером военнослужащие выключили музыку и услышали в соседнем помещении песни Круга. Тогда они сделали замечание сотрудникам СБУ, но те проигнорировали их. В результате началась драка, трое мужчин были госпитализированы.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

В октябре этого года опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу консультативной миссии Евросоюза (ЕС), показал, что жители Украины признали дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. Об этом заявили 45% респондентов.

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