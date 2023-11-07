Сотрудники СБУ подрались с военными ВСУ из-за песни Михаила Круга

В ресторане украинского города Винница подрались работники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) с военнослужащими армии страны из-за песен Михаила Круга. Об этом 7 ноября пишет интернет-издание «Страна.ua».

Сообщается, что компании отмечали дни рождения в разных залах. Поздно вечером военнослужащие выключили музыку и услышали в соседнем помещении песни Круга. Тогда они сделали замечание сотрудникам СБУ, но те проигнорировали. В результате началась драка.

Как отмечается, в результате потасовки трое мужчин были госпитализированы.

Ранее, 29 октября, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинский язык, нужно утилизировать. Такими высказываниями она прокомментировала недавний скандал с киевским таксистом, который разговаривал на русском языке. Пассажиры такси потребовали от водителя говорить по-украински, однако тот попросил их покинуть машину. После случившегося компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

В октябре этого года опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу консультативной миссии Евросоюза (ЕС), показал, что жители Украины признали дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. Об этом заявили 45% респондентов.