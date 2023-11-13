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Штурмовавший Капитолий Шаман решил баллотироваться в конгресс США

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Фото: TASS/Zuma/Shalan Stewart
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Американец Джейкоб Ченсли по прозвищу Шаман, участвовавший в штурме Капитолия в 2021 году, планирует баллотироваться в конгресс США. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает The Associated Press со ссылкой на документы.

По данным агентства, в минувший четверг Ченсли подал заявление о желании в следующем году участвовать в выборах в конгресс от штата Аризона как либертарианец.

В то же время 64-летняя конгрессвумен от республиканцев Дебби Леско, представляющая тот же округ с 2018 года, недавно заявила о намерении не переизбираться на новый срок после января 2025 года, напоминают журналисты.

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Ранее, в конце марта, 35-летний Ченсли был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы, где он провел чуть менее 27 месяцев. Тогда же сообщалось, что Шамана перевели в реабилитационный центр для работы в доме престарелых.

15 марта 2021 года федеральные прокуроры США заявили, что некоторые из тех, кто штурмовал Капитолий в Вашингтоне 6 января, намеревались «захватить и убить избранных должностных лиц». Эта информация была включена в документ о задержании Джейкоба Ченсли, который призывал людей атаковать Капитолий, используя мегафон. Отмечается, что Ченсли необычно нарядился на протест — его отличали головной убор, раскраска лица и шестифутовое копье.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, включая полицейского.

Впоследствии Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. В свою очередь, исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел может достигнуть нескольких сотен.

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