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В США заявили о планах протестующих «убить избранных должностных лиц»

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Федеральные прокуроры США заявили, что некоторые из тех, кто штурмовал Капитолий в Вашингтоне 6 января, намеревались «захватить и убить избранных должностных лиц». Об этом сообщает в пятницу, 15 января, CNN.

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По данным телеканала, прокуроры написали в судебном протоколе, что «бунтовщики захватили Капитолий с целью захватить и убить избранных должностных лиц». Эта информация была включена в документ о задержании Джейкоба Ченсли, который призывал людей атаковать Капитолий, используя мегафон. Отмечается, что Ченсли необычно нарядился на протест — его отличал головной убор, раскраска лица и шестифутовое копье.

«Веские доказательства, в том числе собственные слова и действия Ченсли в Капитолии, подтверждают, что намерение мятежников Капитолия состояло в захвате и убийстве избранных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов», — следует из обвинения, подписанного юристами министерства юстиции штата Аризона.

Дело о задержании Ченсли рассмотрят 15 января в федеральном суде в Аризоне.

Как уточняет телеканал, также состоялось слушание в суде Техаса. На нем прокуроры штата утверждали, что 53-летний отставной офицер резерва ВВС США Ларри Брок, одетый в каску и бронежилет, носил с собой некие ремни. Прокуроры считают, что этими ремнями он намеревался сдерживать законодателей. Среди доказательств была представлена фотография, на которой Брок держит гибкий пластиковый наручник (стяжка), который полицейские используют при задержании. Мужчину арестовали 10 января, ему предъявлено обвинение в умышленном проникновении и пребывании в закрытом здании или на территории без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и хулиганстве на территории Капитолия.

Отставного офицера резерва ВВС отпустили 14 января под домашний арест. Ему запрещено общаться с другими участниками беспорядков в Вашингтоне, использовать соцсети, а также он лишен права иметь оружие.

Как сообщает «Газета.ру», спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поручила отставному генералу Расселу Оноре расследовать обстоятельства штурма Капитолия. По ее словам, в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента страны Джо Байдена необходимо изучить весь комплекс Капитолия.

Ранее, 14 января, стало известно, что в штате Вирджиния по делу о штурме конгресса арестован боец Национальной гвардии США. Капрала Нацгвадии Джейкоба Фрэкера обвиняют в умышленном проникновении на запрещенную территорию и хулиганском поведении.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.

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