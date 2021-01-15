В США арестовали военнослужащего Нацгвардии по делу о штурме Капитолия

В штате Вирджиния по делу о штурме конгресса арестован боец Национальной гвардии США. Об этом в четверг, 14 января, сообщает газета The Hill.

Капрала Нацгвадии Джейкоба Фрэкера обвиняют в умышленном проникновении на запрещенную территорию и хулиганском поведении. Как сообщает издание, он стал первым военнослужащим, арестованным в связи с вторжением протестующих в здание Капитолия.

Накануне, по данным СМИ, число арестованных по подозрению в причастности к штурму Капитолия в Вашингтоне превысило 100 человек.

Ранее и.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что уже опознаны 170 человек, принимавшие участие в штурме. Более чем по 70 делам уже предъявлены обвинения, и в ближайшие недели их число возрастет. Шервин пояснил, что большинство дел открываются по легким статьям только для того, чтобы ускорить расследование: речь идет о проникновении на территорию, воровстве, незаконном ношении оружия.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Позже стало известно, что демократы намерены вынести Трампу импичмент за «подстрекательство к мятежу».