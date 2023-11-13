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ОАК работает над заменой всей линейки самолетов «Антонов»
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ОАК работает над заменой всей линейки самолетов «Антонов»

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Фото: TASS/Jan Woitas
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над заменой всей линейки транспортных самолетов «Антонов». Об этом 13 ноября сообщил журналистам гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на авиасалоне Dubai Airshow.

«Планы есть. Я бы не хотел их озвучивать. У нас есть проекты на замену антоновских средних транспортных самолетов. С Министерством обороны мы нашли понимание», — сказал он.

По его словам, военное ведомство поддержало данный проект.

«У нас «Ильюшин» — это дивизион транспортной авиации, который будет закрывать это всё. Там будет малый, средний, маленький, тяжелый, сверхтяжелый. Все классы транспортных самолетов и военно-транспортных», — уточнил он.

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Самолет «Антонов» или Ан-225 — это шестимоторный турбореактивный высокоплан. Он имеет герметизированный грузовой отсек и пассажирский салон над ним, рассчитанный на 70 пассажиров.

Ранее в этот день на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) вызвал большой интерес. В госкорпорации «Ростех», которая представила самолет, заявили, что он является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, в котором было обновлено порядка 70% всех систем и агрегатов. Он стал первым с 1994 года тяжелым транспортным самолетом, представленным Россией на зарубежной выставке.

Кроме того, вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года. По его словам, российским истребителем заинтересовались и зарубежные заказчики.

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