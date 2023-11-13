ОАК работает над заменой всей линейки самолетов «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над заменой всей линейки транспортных самолетов «Антонов». Об этом 13 ноября сообщил журналистам гендиректор корпорации Юрий Слюсарь на авиасалоне Dubai Airshow.
«Планы есть. Я бы не хотел их озвучивать. У нас есть проекты на замену антоновских средних транспортных самолетов. С Министерством обороны мы нашли понимание», — сказал он.
По его словам, военное ведомство поддержало данный проект.
«У нас «Ильюшин» — это дивизион транспортной авиации, который будет закрывать это всё. Там будет малый, средний, маленький, тяжелый, сверхтяжелый. Все классы транспортных самолетов и военно-транспортных», — уточнил он.
Самолет «Антонов» или Ан-225 — это шестимоторный турбореактивный высокоплан. Он имеет герметизированный грузовой отсек и пассажирский салон над ним, рассчитанный на 70 пассажиров.
Ранее в этот день на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) вызвал большой интерес. В госкорпорации «Ростех», которая представила самолет, заявили, что он является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, в котором было обновлено порядка 70% всех систем и агрегатов. Он стал первым с 1994 года тяжелым транспортным самолетом, представленным Россией на зарубежной выставке.
Кроме того, вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года. По его словам, российским истребителем заинтересовались и зарубежные заказчики.