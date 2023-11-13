Новый российский транспортник вызвал интерес на Dubai Airshow

Транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), который представлен на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023, вызвал большой интерес. Об этом 13 ноября заявил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Мы сегодня здесь показываем наш тяжелый транспортный самолет. Большой интерес к нему проявлен», — передает ТАСС слова Шугаева.

Ранее в этот день в госкорпорации «Ростех», которая представила самолет, заявили, что Ил-76МД-90А(Э) производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, в котором было обновлено порядка 70% всех систем и агрегатов.

В госкорпорации подчеркнули, что Ил-76МД-90А(Э) стал первым с 1994 года тяжелым транспортным самолетом, представленным Россией на зарубежной выставке.

Выставка Dubai Airshow 2023 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 13 по 17 ноября. На ней будет представлено порядка 200 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, сообщили в «Ростехе».