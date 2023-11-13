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Мантуров раскрыл сроки появления истребителя Checkmate

Мантуров: образец истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Опытный образец легкого истребителя пятого поколения Checkmate может появиться до конца 2025 года, заявил в понедельник, 13 ноября, журналистам вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года», — отметил он.

По его словам, российским истребителем заинтересовались и зарубежные заказчики. О каких странах идет речь — вице-премьер не раскрыл.

«Интересанты есть. Могу сказать, что за эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете», — указал Мантуров.

Как он отметил, корректировки касаются компоновки, систем управления и авиационного вооружения истребителя.

Мантуров уточнил, что также обсуждается вопрос возможной кооперации с зарубежными компаниями.

«В первую очередь, на сегодняшний день мы видим на ближайшую перспективу производство у себя в России. Но как я сказал, с учетом тех доработок, которые потребовались для максимальной адаптации запроса со стороны клиента», — заключил он.

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Ранее в этот день «Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России. Отмечается, что конструкторскую документацию передали на завод-изготовитель.

Объединенная авиастроительная корпорация объявила 17 июля о разработке трех новых модификаций Checkmate. Тогда было зарегистрировано несколько патентов. Новые разработки разных версий истребителей включают снижение радиолокационной заметности, отсутствие кабины экипажа, а также трехсекционное остекление, аналогичное двухместному истребителю Су-30.

Checkmate — первый в России однодвигательный истребитель пятого поколения, разработанный «Объединенной авиастроительной корпорацией» «Ростеха». Его представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась на выставке Dubai Airshow.

Ключевые особенности самолета — малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».

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