«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России

В России запустили процесс подготовки к производству легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow 2023.

Уточняется, что первая презентация истребителей за рубежом состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. После этого была проведена работа по корректировке стоимости проекта, предложены отдельные технические решения, а также организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков.

«На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — приводит сообщение «РИА Новости».

В заявлении «Ростеха» добавили, что изменения повысили конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета. Кроме того, снизились технические риски при его создании.

О проведении модификаций легкого тактического самолета Су-75 Checkmate стало известно 17 июля. Тогда было зарегистрировано несколько патентов техники. Новые разработки разных версий истребителей включают снижение радиолокационной заметности, отсутствие кабины экипажа, а также трехсекционное остекление, аналогичное двухместному истребителю Су-30.

В августе 2022 года в «Росэлектронике» пообещали представить новейший комплекс связи Checkmate на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Мероприятие проходило с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.

В мае прошлого года «Ростех» объявил, что серийное производство легкого истребителя Су-75 Checkmate начнется в 2027 году. Тогда начиналась разработка только конструкторской документации самолета. Был создан образец истребителя.