«Известия» показали представленный на Dubai Airshow новый российский транспортник

Госкорпорация «Ростех» представила на международной выставке Dubai Airshow-2023 новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Детальными кадрами новинки 13 ноября поделились «Известия».

На видео можно увидеть мощные двигатели самолета, шасси, «стеклянную» кабину с многофункциональными экранами и приборной панелью, а также просторный грузовой отсек.

Как заявили в Ростехе, Ил-76МД-90А(Э) производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, в котором было обновлено порядка 70% всех систем и агрегатов.

Выставка Dubai Airshow-2023 пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 13 по 17 ноября.

10 ноября «Ростех» сообщил, что на международной выставке в ОАЭ будут представлено порядка 200 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения. В госкорпорации подчеркнули, что Ил-76МД-90А(Э) стал первым с 1994 года тяжелым транспортным самолетом, представленным Россией на зарубежной выставке.