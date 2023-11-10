Россия впервые за 29 лет покажет тяжелый транспортник на зарубежной выставке

ГК «Ростех» представит на международной выставке Dubai Airshow – 2023 порядка 200 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, в том числе самолет Ил-76МД-90А(Э). Об этом в пятницу, 10 ноября, госкорпорация сообщила на своем сайте.

«Главной премьерой (выставки. — Ред.) станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) — бортов такого класса Россия не представляла за рубежом с 1994 года. Кроме того, состоится международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56-мм автомата Калашникова АК-19», — говорится в сообщении.

Первый замдиректора «Ростеха» Владимир Артяков, в свою очередь, отметил, что для корпорации Dubai Airshow является одной из главных международных выставок, так как на ней «Ростех» традиционно демонстрирует достижения отечественной авиационной промышленности.

«Участие в мероприятии дает нам ценную возможность напрямую взаимодействовать с потенциальными партнерами и клиентами из стран Ближнего Востока», — приводятся слова Артякова на сайте ГК.

Ил-76МД-90А(Э) производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) является глубокой модернизацией самолета Ил-76МД, в котором было обновлено 70% систем и агрегатов. В частности, обновленный транспортник получил более мощные двигатели ПС-90А-76, модернизированные шасси и крылья, а также «стеклянную» кабину, благодаря которой вся необходимая экипажу информация выводится на многофункциональные экраны.

Выставка Dubai Airshow-2023 пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 17 ноября, обращает внимание «Газета.Ru»

Ранее, 14 августа, глава Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе форума «Армия-2023» сообщил, что к 2030 году ожидается, что доля новых образцов российской военной продукции будет превалировать над производимыми сегодня в пропорции 90 к 10. По его словам, лидерами по росту выпуска в ближайшей и среднесрочной перспективе могут стать истребитель пятого поколения Су-57Э, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, ЗРС «Витязь», ЗРПК «Панцирь-С1М», фрегат проекта 22356, тяжелая огнеметная система ТОС-2 и другие.