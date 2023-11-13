В Кремле расценили переброску Польшей танков на восток как нагнетание напряженности

Планы Польши по размещению нового танкового батальона на востоке — это еще один шаг к нагнетанию напряженности. Об этом 13 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности, не что иное. Наши белорусские друзья знают, что делать, они делают всё, что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — отметил Песков.

Ранее в этот день министр национальной обороны страны Мариуш Блащак заявил, что на востоке Польши уже сформирован танковый батальон, который должен будет противостоять «угрозам», которые исходят от России и Белоруссии. Он будет функционировать в Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста) в составе 1-й пехотной дивизии легионов Подляской дивизии.

О переброске польских сил к границе с Белоруссией Минск заявлял еще в июле этого года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

Спустя несколько дней, 31 июля, генеральное командование Вооруженных сил (ВС) Польши сообщило об отправке снайперов на границу с Белоруссией. Командование также опубликовало фотографии, на которых запечатлены военные, находящиеся возле заграждения на польско-белорусской границе.

Песков 20 июля указал, что заявление Польши о том, что ВС страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, является проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» 24 июля заявил, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.