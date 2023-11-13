СМИ узнали об использовании упавшего вертолета США при эвакуации американцев

Пентагон отправил вертолет Вооруженных сил США, впоследствии потерпевший крушение над Средиземным морем, из-за опасений возможного разрастания палестино-израильского конфликта и для потенциальной эвакуации американцев из Израиля и Ливана. Об этом 12 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в минобороны США.

По мнению источников, вертолет находился в регионе для выполнения широкомасштабного плана министерства обороны США в случае войны. План включал подготовку к возможной эвакуации из Израиля и Ливана.

Согласно публикации, у побережья на юго-востоке Кипра вертолет потерпел крушение, после чего была проведена поисково-спасательная операция.

Уточняется, что крушение произошло в ходе дозаправки, пять военнослужащих спецназа армии США погибли.

Ранее, 8 ноября, США совершили второй пролет стратегического бомбардировщика ВВС B-1B Lancer, который способен переносить ядерное оружие, в зоне ответственности Центрального командования страны (CENTCOM), включающей Ближний Восток. B-1B Lancer способен использовать обычные и управляемые бомбы, а также крылатые ракеты и ядерные боеприпасы, а максимальная дальность полета бомбардировщика составляет 7,4 тыс. км без дозаправки.

17 октября в Fox News сообщили о приказе главы Пентагона Ллойда Остина войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока. Телеканал уточнил, что войска планируется отправить исключительно в целях медицинской помощи и проведения консультаций для Вооруженных сил Израиля.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли свыше 11 тыс. палестинцев, более 27 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.