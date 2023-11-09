В США сообщили о полете стратегического бомбардировщика в зоне Ближнего Востока

США совершили второй пролет стратегического бомбардировщика ВВС B-1B Lancer, который способен переносить ядерное оружие, в зоне ответственности Центрального командования страны (CENTCOM), включающей Ближний Восток. Об этом 8 ноября сообщили американские военные в социальной сети.

«8 ноября 2023 года B-1 Lancer совершил вторую миссию над зоной ответственности Центрального командования США», — отмечается в сообщении CENTCOM в соцсети.

Сообщается, что бомбардировщик сопровождался американскими истребителями F-16 и совершил пролет над регионом Центрального командования США, который включает в себя 21 государство на Ближнем Востоке, северо-востоке Африки, Центральной и Южной Азии, включая Израиль, Ирак, Иран, Ливан, Сирию и другие страны.

Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer имеет изменяемую стреловидность крыла, предназначенную для прорыва эшелонированной ПВО противника на малых высотах.

B-1B Lancer способен использовать обычные и управляемые бомбы, а также крылатые ракеты и ядерные боеприпасы, а максимальная дальность полета бомбардировщика составляет 7,4 тыс. км без дозаправки.

Ранее, 5 ноября, MWM сообщил о способности ракет Су-57 достать до баз США на Гуаме и Гавайях. Базы ВКС РФ на Дальнем Востоке дадут возможность дислоцировать Су-57 в радиусе действия, который позволяет при возникновении необходимости атаковать Гуам, не прерываясь на дозаправку. Если российские истребители разместить в стороне мыса Дежнева, то под угрозой удара окажутся объекты на Гавайских островах.