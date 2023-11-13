 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС призвал позволить гражданским покинуть зоны боев в секторе Газа
Экономика
Власти потратят на оборону и безопасность 39% бюджета в 2024 году
Экономика
В РФ хотят ввести знак качества «Шерсть России»
Мир
Минздрав Палестины сообщил об 11 180 погибших в секторе Газа
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Мир
Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе
Мир
В ХАМАС отвергли обвинения Израиля в срыве поставок топлива в больницу Газы
Мир
ВКС России ликвидировали более трех десятков боевиков в Идлибе
Мир
Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным
Мир
Бывший глава ЦРУ допустил поставку Киеву F-16 зимой
Мир
Экс-министру Бишимбаеву отказали в прощении родные убитой им супруги
Мир
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Мир
ВОЗ зафиксировала 137 нападений на больницы в Газе с начала эскалации
/

Бинтокрылые машины: армия получит операционные на базе Ми-26

Вертолеты помогут оказывать хирургическую помощь рядом с линией боевого соприкосновения
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы РФ пополнятся летающими операционными на базе самых больших в мире вертолетов — Ми-26. Вся необходимая медицинская аппаратура размещена в специальных контейнерах, которые устанавливаются в грузовом отсеке этих машин. Она позволяет проводить самые сложные операции — в комплект входят реанимационное и оборудование для функциональной диагностики, а также места для раненых. Эксперты отмечают, что летающая операционная с квалифицированными медиками может быстро оказаться практически в любой точке недалеко от линии боевого соприкосновения, что позволит спасти жизни наших бойцов.

Оперативное вмешательство

В настоящее время к испытаниям готовится несколько принципиально новых авиационных медицинских контейнеров. В качестве носителя будет выступать сверхтяжелый вертолет Ми-26, рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве.

Они отметили, что в состав контейнеров входят мобильные операционные, оснащенные всем необходимым оборудованием. Также в них установлена реанимационная аппаратура, предусмотрены места для перевозки раненых. В случае необходимости вертолет может оперативно прибыть, а медики начать свою работу в районе боевых действий, в том числе непосредственно рядом с линией боевого соприкосновения.

Ми-26
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам источников, новые контейнеры разработаны по опыту проведения специальной военной операции.

Возможность быстро оказать квалифицированную медицинскую помощь поможет спасти жизни и здоровье многим бойцам, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Вертолет будет востребован, — уверен он. — Своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание раненого — это азы. Вертолет поможет ее оказать максимально быстро. Он может долететь в район рядом с линией боевого соприкосновения и сесть на небольшую площадку. Автомашина будет ехать в разы дольше, куда-то вообще не сможет попасть из-за отсутствия дорог и мостов или грязи, будет петлять. Вертолет летит прямо из точки в точку. В зоне проведения спецоперации такая винтокрылая машина с хирургами и всей необходимой аппаратурой на борту очень нужна. Хорошую идею воплощают в жизнь.1

Это важный момент в деле сохранения жизней и здоровья военнослужащих, получивших ранения, в первую очередь серьезные, сказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Обычно транспортные вертолеты доставляют к передовой подразделения, а обратно перевозят раненых. — отметил он. — Первая медицинская помощь — это одно дело. Но когда непосредственно на месте или при перелете оказывается квалифицированная медицинская помощь — это уже совсем другое. Время по многим позициям очень важно. И не только при внутренних повреждениях, но и для того, чтобы человек не остался без руки или без ноги, это требует оперативности — потом может наступить заражение и будет невозможно сохранить конечность.

Кровные узлы: мобилизованные жалуются в аптеки на качество жгутов
Росздравнадзор проверит на брак медизделия, которые попали в аптечки многих участников СВО

Эксперт отметил, что в вертолете условия не как в стационаре, но всё равно значительно лучше полевых.

Эвакуация раненного бойца ВС РФ

Эвакуация раненого бойца ВС РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Оперативная квалифицированная помощь многое значит для сохранения жизни. Это гуманная инновация, которая говорит о том, что наше руководство думает о наших солдатах, их жизнях, здоровье и принимает все необходимые меры, — отметил Перенджиев.

Силы с небес: ВДВ усилят танками и вертолетами
Как это скажется на боевых возможностях «крылатой пехоты»

Летающая «корова»

Ми-26 выбран для аэромобильной хирургической неслучайно — это самый крупный в мире серийный вертолет. За большие размеры в армии его — любя — называют «коровой». Он способен поднимать в воздух до 20 т. У машины просторное грузовое отделение, куда можно без значительных конструктивных переделок установить контейнер с хирургическим модулем.

Несмотря на прошедшие 40 с лишним лет с момента первого полета, это современная и динамичная машина. Вертолет может развивать максимальную скорость в 295 км/ч.

Ми-26 уже использовались в зоне проведения спецоперации. В частности, их применяли в ходе маневренных боев в 2022 году. Известно, что осенью на харьковское направление эти машины экстренно перебрасывали легкую бронетехнику и личный состав.

Тяжелый вертолет Ми-26

Тяжелый вертолет Ми-26

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В следующем году в войска начнет поступать новая модификация этого вертолета — Ми-26Т2В. От предыдущих моделей он отличается более совершенным навигационно-пилотажным и оборонительным комплексом, который защитит его от зенитных ракет противника.

«Известия» уже писали, что авиапарк армейской авиации ВС РФ ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники. В 2023 году кроме Ми-26Т2В от промышленности были получены вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М.

Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО
Он позволяет быстрее перебрасывать личный состав и технику между направлениями, объясняют эксперты

Ми-8 поможет

Российская армия давно использует специальные эвакуационные вертолеты. Они сделаны на базе Ми-8 различных модификаций.

В составе оборудования машины более 20 приборов, с помощью которых можно проводить искусственную вентиляцию легких, стимуляцию сердечной деятельности и другие первичные реанимационные действия до доставки пострадавших в профильное лечебное учреждение.

Медицинский модуль на борту санитарного вертолета Ми-8АМТ

Медицинский модуль на борту санитарного вертолета Ми-8АМТ

Фото: РИА Новости/Павел Львов

На его борту могут оказывать неотложную помощь сразу двум пациентам и при необходимости провести операцию прямо во время полета.

Минобороны РФ сообщало, что военные не раз отрабатывали применение реанимационного модуля. В частности, врачи-анестезиологи применяли дыхательную реанимационную аппаратуру для оказания неотложной медицинской помощи при эвакуации больного воздушным транспортом.

Модули скорой помощи есть у элитного Joint Medical Augmentation Unit (JMAU, объединенный медицинский отряд) армии США. В арсенале JMAU — несколько типов контейнеров для различных авиационных платформ: вертолетов МН-47, транспортных самолетов МС-130 и C-17. Его персонал отвечает за оказание врачебной помощи в боевых условиях элитным отрядам Delta и DEVGRU.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир