Бинтокрылые машины: армия получит операционные на базе Ми-26

Вооруженные силы РФ пополнятся летающими операционными на базе самых больших в мире вертолетов — Ми-26. Вся необходимая медицинская аппаратура размещена в специальных контейнерах, которые устанавливаются в грузовом отсеке этих машин. Она позволяет проводить самые сложные операции — в комплект входят реанимационное и оборудование для функциональной диагностики, а также места для раненых. Эксперты отмечают, что летающая операционная с квалифицированными медиками может быстро оказаться практически в любой точке недалеко от линии боевого соприкосновения, что позволит спасти жизни наших бойцов.

Оперативное вмешательство

В настоящее время к испытаниям готовится несколько принципиально новых авиационных медицинских контейнеров. В качестве носителя будет выступать сверхтяжелый вертолет Ми-26 , рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве.

Они отметили, что в состав контейнеров входят мобильные операционные, оснащенные всем необходимым оборудованием. Также в них установлена реанимационная аппаратура, предусмотрены места для перевозки раненых. В случае необходимости вертолет может оперативно прибыть, а медики начать свою работу в районе боевых действий, в том числе непосредственно рядом с линией боевого соприкосновения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам источников, новые контейнеры разработаны по опыту проведения специальной военной операции.

Возможность быстро оказать квалифицированную медицинскую помощь поможет спасти жизни и здоровье многим бойцам, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Вертолет будет востребован, — уверен он. — Своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание раненого — это азы. Вертолет поможет ее оказать максимально быстро. Он может долететь в район рядом с линией боевого соприкосновения и сесть на небольшую площадку. Автомашина будет ехать в разы дольше, куда-то вообще не сможет попасть из-за отсутствия дорог и мостов или грязи, будет петлять. Вертолет летит прямо из точки в точку. В зоне проведения спецоперации такая винтокрылая машина с хирургами и всей необходимой аппаратурой на борту очень нужна. Хорошую идею воплощают в жизнь.

Это важный момент в деле сохранения жизней и здоровья военнослужащих, получивших ранения, в первую очередь серьезные, сказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Обычно транспортные вертолеты доставляют к передовой подразделения, а обратно перевозят раненых. — отметил он. — Первая медицинская помощь — это одно дело. Но когда непосредственно на месте или при перелете оказывается квалифицированная медицинская помощь — это уже совсем другое. Время по многим позициям очень важно. И не только при внутренних повреждениях, но и для того, чтобы человек не остался без руки или без ноги, это требует оперативности — потом может наступить заражение и будет невозможно сохранить конечность.

Эксперт отметил, что в вертолете условия не как в стационаре, но всё равно значительно лучше полевых.

Эвакуация раненого бойца ВС РФ Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Оперативная квалифицированная помощь многое значит для сохранения жизни. Это гуманная инновация, которая говорит о том, что наше руководство думает о наших солдатах, их жизнях, здоровье и принимает все необходимые меры, — отметил Перенджиев.

Летающая «корова»

Ми-26 выбран для аэромобильной хирургической неслучайно — это самый крупный в мире серийный вертолет. За большие размеры в армии его — любя — называют «коровой». Он способен поднимать в воздух до 20 т. У машины просторное грузовое отделение, куда можно без значительных конструктивных переделок установить контейнер с хирургическим модулем.

Несмотря на прошедшие 40 с лишним лет с момента первого полета, это современная и динамичная машина. Вертолет может развивать максимальную скорость в 295 км/ч.

Ми-26 уже использовались в зоне проведения спецоперации. В частности, их применяли в ходе маневренных боев в 2022 году. Известно, что осенью на харьковское направление эти машины экстренно перебрасывали легкую бронетехнику и личный состав.

Тяжелый вертолет Ми-26 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В следующем году в войска начнет поступать новая модификация этого вертолета — Ми-26Т2В. От предыдущих моделей он отличается более совершенным навигационно-пилотажным и оборонительным комплексом, который защитит его от зенитных ракет противника.

«Известия» уже писали, что авиапарк армейской авиации ВС РФ ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники. В 2023 году кроме Ми-26Т2В от промышленности были получены вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М.

Ми-8 поможет

Российская армия давно использует специальные эвакуационные вертолеты. Они сделаны на базе Ми-8 различных модификаций.

В составе оборудования машины более 20 приборов, с помощью которых можно проводить искусственную вентиляцию легких, стимуляцию сердечной деятельности и другие первичные реанимационные действия до доставки пострадавших в профильное лечебное учреждение.

Медицинский модуль на борту санитарного вертолета Ми-8АМТ Фото: РИА Новости/Павел Львов

На его борту могут оказывать неотложную помощь сразу двум пациентам и при необходимости провести операцию прямо во время полета.

Минобороны РФ сообщало, что военные не раз отрабатывали применение реанимационного модуля. В частности, врачи-анестезиологи применяли дыхательную реанимационную аппаратуру для оказания неотложной медицинской помощи при эвакуации больного воздушным транспортом.

Модули скорой помощи есть у элитного Joint Medical Augmentation Unit (JMAU, объединенный медицинский отряд) армии США. В арсенале JMAU — несколько типов контейнеров для различных авиационных платформ: вертолетов МН-47, транспортных самолетов МС-130 и C-17. Его персонал отвечает за оказание врачебной помощи в боевых условиях элитным отрядам Delta и DEVGRU.