Реклама
Прямой эфир
Происшествия
У футболиста Тимура Радова во время матча остановилось сердце
Мир
В Харькове произошел пожар после взрыва
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за дождя и ветра в Московском регионе
Мир
Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру
Мир
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Общество
Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом и грузовиком в Приангарье
Мир
В ЦАХАЛ заявили об отсутствии обещания не наносить удары по югу сектора Газа
Мир
Украинский сервис такси разрешил жалобы на «антиукраинских» водителей
Мир
Пушков указал на уничтожение Рамасвами настроенной против РФ Хейли на дебатах
Мир
Американский политолог заявил о дистанцировании США от Украины
Мир
WP предрекла подрыв позиций США на Ближнем Востоке и на мировой арене
Спорт
Овечкин забросил 825-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
Мир
Армия Израиля сообщила о прибытии в Газу более 850 грузовиков с гумпомощью

В Британии отметили напряженность в отношениях спецслужб Украины и Запада

The Times: напряженность между спецслужбами Запада и Украины растет
0
Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Напряженность в отношениях между спецслужбами Украины и их коллегами из США и Великобритании растет, так как западные страны опасаются быть втянутыми в прямой конфликт с Россией. Об этом заявил сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марк Галеотти в статье для британской газеты The Times от 11 ноября.

По словам Галеотти, беспокойство западных стран вызывает то, что Служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки минобороны Украины не делятся своими планами и не демонстрируют готовности изменить свою тактику, которая создает угрозу обострения конфликта с РФ. В частности, их беспокоит организация на территории РФ терактов против политиков и журналистов. Ситуацию осложняет боязнь Киева лишиться военной поддержки Запада после неудачного наступления.

«Хотя украинское руководство, вероятно, не хочет провоцировать Россию на такие действия, которые бы еще сильнее втянули Запад в войну, похоже, что оно больше не прилагает всех усилий для того, чтобы не допустить подобной ситуации», — приводятся слова Галеотти в материале «Газеты.Ru».

Автор статьи утверждает, что в Киеве не видят причин отказываться от раздражающих союзников действий, даже когда администрация президента США Джо Байдена пытается провести через конгресс законопроект о дальнейшем оказании финансовой помощи Украине.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

29 октября в британском журнале The Spectator вышла статья, где говорилось о том, что теракты против российских политических деятелей и журналистов, организованные украинскими спецслужбами, вызывают недовольство на Западе и могут привести к тому, что сотрудничество между сторонами в области обмена разведданными может быть пересмотрено.

23 октября газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что российских журналистов Дарью Дугину и Владлена Татарского помогли убить сотрудники СБУ, подготовленные при участии ЦРУ. Также газета заявила о причастности СБУ к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотников по Кремлю и кораблям РФ.

В тот же день сенатор от Донецкой Народной Республики, член комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова, комментируя публикацию американского СМИ о причастности СБУ к убийству российских журналистов, заявила, что это свидетельствует о начале конца поддержки Западом киевского режима.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023