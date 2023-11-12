Напряженность в отношениях между спецслужбами Украины и их коллегами из США и Великобритании растет, так как западные страны опасаются быть втянутыми в прямой конфликт с Россией. Об этом заявил сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Марк Галеотти в статье для британской газеты The Times от 11 ноября.

По словам Галеотти, беспокойство западных стран вызывает то, что Служба безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки минобороны Украины не делятся своими планами и не демонстрируют готовности изменить свою тактику, которая создает угрозу обострения конфликта с РФ. В частности, их беспокоит организация на территории РФ терактов против политиков и журналистов. Ситуацию осложняет боязнь Киева лишиться военной поддержки Запада после неудачного наступления.

«Хотя украинское руководство, вероятно, не хочет провоцировать Россию на такие действия, которые бы еще сильнее втянули Запад в войну, похоже, что оно больше не прилагает всех усилий для того, чтобы не допустить подобной ситуации», — приводятся слова Галеотти в материале «Газеты.Ru».

Автор статьи утверждает, что в Киеве не видят причин отказываться от раздражающих союзников действий, даже когда администрация президента США Джо Байдена пытается провести через конгресс законопроект о дальнейшем оказании финансовой помощи Украине.

29 октября в британском журнале The Spectator вышла статья, где говорилось о том, что теракты против российских политических деятелей и журналистов, организованные украинскими спецслужбами, вызывают недовольство на Западе и могут привести к тому, что сотрудничество между сторонами в области обмена разведданными может быть пересмотрено.

23 октября газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что российских журналистов Дарью Дугину и Владлена Татарского помогли убить сотрудники СБУ, подготовленные при участии ЦРУ. Также газета заявила о причастности СБУ к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотников по Кремлю и кораблям РФ.

В тот же день сенатор от Донецкой Народной Республики, член комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова, комментируя публикацию американского СМИ о причастности СБУ к убийству российских журналистов, заявила, что это свидетельствует о начале конца поддержки Западом киевского режима.