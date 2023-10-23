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В СФ прокомментировали статью WP о причастности СБУ к атакам на Россию

Сенатор Никонорова: публикации WP говорят о скором окончании поддержки Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Публикации американской газеты The Washington Post о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к убийству российских журналистов и атакам по объектам на территории РФ говорят о начале конца поддержки киевского режима. Об этом 23 октября «Известиям» заявила сенатор от ДНР, член комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники написала, что журналистов Дарью Дугину и Владлена Татарского помогли убить сотрудники СБУ, подготовленные при участии ЦРУ. Также газета заявила о причастности СБУ к взрывам на Крымском мосту, атакам БПЛА по Кремлю и кораблям РФ.

«Российская Федерация устами первых лиц уже давно транслирует вполне конкретное отношение к подобным вещам. Неоднократно наш президент [Владимир Путин], глава МИД России [Сергей Лавров], а также Министерство обороны нашей страны заявляли о том, что под предводительством Соединенных Штатов представители их спецслужб, а также инструкторы НАТО готовят диверсантов. Для нас это не секрет», — сказала Никонорова.

По мнению сенатора, появление подобных публикаций в американских СМИ связано с выборами президента США, которые пройдут в ноябре следующего года.

«Необходимо объяснять американскому обществу, почему вместо решения острых социальных вопросов выделялись огромные средства на поддержку киевского режима. Властям Штатов важно показать, что деньги налогоплательщиков были потрачены не напрасно — а вот, например, на обучение неразумных подопечных. Всё это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре», — сказала она.

Кроме того, такие новостные заметки являются свидетельством того, что глобальная повестка в отношении Украины сменилась.

«Полагаю, что это начало конца. Конца поддержки киевского режима. Глобальная повестка сменилась, возможно, появилась необходимость мягко слить изрядно надоевших нахлебников. Для нас это давно не секрет и не открытие. Просто подтверждение того, о чем мы говорили уже очень давно», — заключила Никонорова.

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27 сентября газета Politico также написала, что западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и всё больше устают от украинского конфликта. Издание в пример привело то, что в Вашингтоне непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи.

В тот день и обозреватель Том Мокаитис в статье для The Hill указал, что всё больше доноров Украины заявляет об усталости от конфликта и всё больше людей выступает против поддержки украинской стороны.

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