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Запад может пересмотреть правила обмена разведданными с Украиной

The Spectator: Запад может пересмотреть обмен разведданными с Украиной
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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Теракты против российских политических деятелей и журналистов, организованные украинскими спецслужбами, вызывают недовольство на Западе и могут привести к тому, что сотрудничество между сторонами в области обмена разведданными может быть пересмотрено. Об этом 29 октября пишет британский журнал The Spectator.

Как отмечает СМИ со ссылкой на свои источники, тактика украинских спецслужб вызывает «нарастающую обеспокоенность» у западных чиновников. Так, представители властей США опасаются, что Москва может приравнять подобные атаки к применению поставленного Западом оружия против объектов на международно признанной территории РФ и принять меры.

Неназванный аналитик Госдепартамента США выразил мнение, что украинские атаки в отношении гражданских лиц и объектов ведут лишь к консолидации российского общества. А нежелание России идти на эскалацию говорит о соответствующем принятом «политическом решении» Москвы, заявил сотрудник одной из европейских спецслужб.

Журналисты добавляют, что спецслужбы Украины хотя и тесно взаимодействуют с западными коллегами, но при этом не ставят их в известность относительно своих оперативных планов. И данный подход, который ранее устраивал Вашингтон, теперь может быть пересмотрен после появления в СМИ сведений о подготовке Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

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Ранее, 23 октября, газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что российских журналистов Дарью Дугину и Владлена Татарского помогли убить сотрудники СБУ, подготовленные при участии ЦРУ. Также газета заявила о причастности СБУ к взрывам на Крымском мосту, атакам БПЛА по Кремлю и кораблям РФ.

В тот же день сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР), член комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова, комментируя публикацию американского СМИ о причастности СБУ к убийству российских журналистов, заявила, что это свидетельствует о начале конца поддержки Западом киевского режима.

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