Боец Малафеев обратился к своему сопернику Шостаку перед поединком

Боец Александр Малафеев 12 ноября заявил, что он «идет за головой» своего соперника — белоруса Никиты Шостака.

«Посмотрел несколько его боев, изучил, что можно сделать, как к нему подойти. Звание международника получил, поэтому, наверное, будет больше работать ножками, коленями. Достаточно крепкий, сильный парень», — сказал он.

Как отметил Малафеев, он тренируется два раза в день. Боец указал, что начинал с бокса, но последние десять лет занимался кикбоксингом. По его словам, он находится в хорошей форме и готов к бою. Малафеев рассказал, что в рамках подготовки уже провел два боя с любителями, поэтому к поединку против Шостака должен быть на пике.

«Никитос, готовься! Я иду за твоей головой», — добавил Малафеев.

Бой между Малафеевым и Шостаком состоится 18 ноября в Сочи в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также российский боец Евгений Ганин проведет поединок с сербом Дамьяном Савановичем. Главным боем турнира станет поединок кикбоксера, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева с самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым. В соглавном поединке сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и бразильский боец Джонатан Оливейра. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

Накануне, 11 ноября, российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Владимира Минеева фаворитом в бою с Иваном Штырковым. Он считает, что Штырков очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева.

9 ноября боец MMA Алексей Олейник также указал на преимущества Минеева перед Штырковым. В тот же день боец Сергей Калинин заявил, что Минеев обладает исключительно сильным ударом, а его будущий оппонент Штырков хорош в клинче. По мнению Калинина, Минеев активно тренировался, поэтому и прошел сборы.

5 ноября боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов предсказал, что предстоящий бой между Минеевым и Штырковым будет мощным.

До этого, 3 ноября, Штырков показал «Известиям», как он готовится к поединку с Минеевым. По его словам, он сделал акцент на отработку ударной техники.