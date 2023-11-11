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Пилот аварийно севшего на Чукотке Ан-2 рассказал «Известиям» о произошедшем

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Фото: Telegram/gumchs87
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Пилот аварийно севшего на Чукотке Ан-2 Алексей Левин в субботу, 11 ноября, рассказал «Известиям» о происшествии.

«Облачность была. Пробили облачность. Летели. При приближении к аэродрому попали в сильный снеговой заряд. Чтобы из него выйти, дали газу. <...> Затрясло. Потеря мощности. И мы упали на сопку. В последний момент пытались набрать высоту», — рассказал Левин.

По словам пилота, на борту находились три человека. Он сам остался ждать помощи у самолета, а двое других мужчин отправились на поиски связи.

«Нас было всего там трое человек. Двоих я отправил за помощью, чтобы они хотя бы друг другу смогли помочь. А сам 12 часов на морозе героически отсиживался, пока помощь не придет. Одного отпускать было страшно, мало ли, человек потеряется. Поэтому я их отправил двоих. А сам сказал, что буду сидеть, ждать», — добавил Левин.

Ранее в этот день «Известия» опубликовали первые видеокадры с места после аварийной посадки самолета.

На записи видно, что люди серьезно пострадали, а от самолета осталась груда железа.

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Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС утром 10 ноября. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с бортом была потеряна, а самолет не совершил посадку в пункте назначения в установленное время.

Позже в этот же день губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что пропавший Ан-2 был найден.

11 ноября утром Кузнецов заявил, что санитарный рейс из Анадыря прибыл за двумя пилотами, пострадавшими при жесткой посадке. По его словам, третий член экипажа получил ушибы мягких тканей, от эвакуации санитарным рейсом он отказался. Всем пострадавшим была оказана первичная медицинская помощь при удаленном консультировании специалистов окружной больницы, добавил губернатор.

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