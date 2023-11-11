Пожар произошел в производственном здании под Тамбовом

В производственном здании в Котовске в Тамбовской области произошел крупный пожар. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России.

Площадь возгорания составила 300 кв. м.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения проведена разведка, обнаружен очаг загорания, производятся работы по ликвидации пожара», — завили в министерстве.

В ГУ МЧС добавили, что пламя уже ликвидировано, пострадавших нет.

Причина произошедшего устанавливается.

Ранее, 10 ноября, крупный пожар вспыхнул на складе с шинами авиакомпании S7 в Московской области. Общая площадь пожара составила 2,6 тыс. кв. м. Пострадавших и обрушения кровли зафиксировано не было.

Накануне пожарные ликвидировали открытое горение в Иркутской области. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.

Также, 8 ноября стало известно, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае. Информация о возгорании поступила вечером накануне из села Можарка в Курагинском районе. Загорелся дом на улице Школьной.