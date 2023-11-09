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В Иркутской области ликвидировали открытое горение на площади 1,6 тыс. кв. м
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В Иркутской области ликвидировали открытое горение на площади 1,6 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Иркутской области пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом 8 ноября сообщили в Telegram-канале МЧС России.

О пострадавших не сообщается.

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Сообщение о том, что в поселке Куйтун загорелась кровля склада с пиломатериалами сообщалось ранее в этот день. Силами десяти человек и трех единиц техники пожарным удалось локализовать возгорание.

Кроме того, 8 ноября, стало известно, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае. Информация о возгорании поступила вечером накануне из села Можарка в Курагинском районе. Загорелся дом на улице Школьной.

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