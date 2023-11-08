Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Красноярском крае. Специалисты устанавливают причины горения.
Информация о возгорании поступила вечером 7 ноября из села Можарка в Курагинском районе. Загорелся дом на улице Школьной. В тушении участвовали 20 человек, задействовано семь единиц техники. Площадь горения составила 15 кв. м, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Во время тушения обнаружены тела трех человек.
В Новороссийске пожар произошел в частном доме в садовом товариществе. Площадь горения составила 80 кв. м. Погибли два человека.