Чудо-женщины: каким вышел новый блокбастер про Мстителей

Новый блокбастер про Мстителей на этой неделе выходит в мировой прокат. В оригинале он называется «Марвелы», но в России его уже назвали «Капитан Марвел 2». Корреспондент «Известий» посмотрел фильм в европейском кинотеатре и обнаружил, что это сборник забавных эпизодов, предваряющих действительно важную сцену после титров — будет спойлер. Подробнее о сюжете и стоит ли смотреть картину в кинотеатре — в нашем материале .

Ко(с)мические истории из жизни супергероев

«Капитан Марвел 2» — это космическая фантастика — непростой жанр, открывающий немало возможностей для интересных историй . Но возможно ли найти в нем что-то новое, если вы внутри киновселенной из 30 с лишним связанных фильмов, которые чаще полагались на повторение рабочих формул, чем на смелые находки? Сразу хочется представить, что это был бы за фильм, если бы история рассказывалась сама по себе, без знакомых лиц и намеков на киновселенную «Марвел».

Зритель заходит в зал с ожиданиями, примерно представляя, как будут говорить и что будут делать персонажи. В таком покровительственном тоне, словно мысленно похлопывая Бри Ларсон по плечу: «Ну давай, покажи, что там у вас новенького» . Это не идет на пользу научной фантастике, где всё построено на ощущении чуда и прочих неожиданностях, которые ждут в открытом космосе. Например, с одной стороны, в фильме должны быть приключения и опасности, с другой — Кэрол Дэнверс, Капитан Марвел, неуязвима по своей природе , и сценаристы изо всех сил стараются поднять ставки, заигрывая с уязвимостью других персонажей.

Кадр из фильма «Капитан Марвел 2» Фото: Marvel Studios Inc.

Если попытаться разглядеть историю в грохоте и сиянии спецэффектов, то мы увидим, что когда-то в результате войны (и действий Капитана Марвел в предыдущей части) космическая раса Кри осталась без солнца, воды и воздуха, обреченная выживать в пустынном мрачном мире . Правительница народа Кри Дар-Бенн (роль исполнила Зави Эштон) находит волшебный браслет, призванный помочь ей спасти родную планету. Второй такой браслет находится у Камалы Хан (Иман Веллани), фанатки Капитана Марвел, обладательницы сверхспособных рук, которыми она манипулирует материей. Камала также известна как Мисс Марвел, про нее не так давно вышел мини-сериал на Disney+.

Когда браслеты начинают «работать», образуются червоточины между разными частями космоса, и вдобавок это приводит к «телепортации» главных героинь — это Камала, Капитан Марвел и Моника Рембо (Тейона Паррис), дочь умершей подруги Капитана Марвел Марии. Историю Моники слегка затронули в сериале «Ванда/Вижн». Внезапно Камала оказывается на месте Моники, а Моника — на месте Капитана Марвел, и так далее, что дает в теории отличный повод для комедии положений, но так толком и не реализуется .

По сюжету злодеи перекачивают ресурсы с планеты на планету через «дырки» в космосе, и их нужно остановить, решив по пути несколько моральных проблем и задав пару философских вопросов о мире, войне и человечестве . После смелых экспериментов со временем/пространством и сложными суперзлодейскими арками этот сюжет и такой антагонист, как Дар-Бенн, кажутся старомодными , отправляя нас во времена второго «Тора» и даже первых «Человеков-Пауков». Спасибо и на том, что это не искусственный интеллект, как в 90% новых фильмов, и что здесь хотя бы нет перемещений во времени . Обреченность Дар-Бенн и мотивы ее действий неожиданно вызывают чуть ли не больше сострадания к ней, чем к главным героиням.

Кадр из фильма «Капитан Марвел 2» Фото: Marvel Studios Inc.

Кэрол Дэнверс, которая родилась лет 60 назад, ведет себя в присутствии 16-летней Камалы будто рассерженный тинейджер, не умея толком общаться, проявлять эмоции, сопереживать . Сама Камала, представительница арабского мира, смотрелась бы взрослее и уместнее, если бы сценаристы не старались всеми силами подчеркнуть, что она «фанатка» Мстителей и Капитана Марвел . В результате полфильма Мисс Марвел просто кривляется. Интересная находка, что она не умеет летать и периодически телепортируется на место летящих «коллег», начиная падать и орать по-настоящему . Моника в троице — самая стабильная супергероиня, голос здравого смысла, но делать ей в фильме практически нечего , кроме как транслировать обиду на то, что Кэрол редко навещала их с матерью. Вообще диалоги здесь — худшая часть сценария.

Зачем платить деньги за билет в кино

«Капитан Марвел 2» на большом экране смотрится как минимум оправданно . На телевизоре происходящее будет напоминать дорогой эпизод сериала «Звездный путь», не более. Картинка яркая: когда действие разворачивается в космических далях, интересно разглядывать новые планеты, корабли, особенно в 3D . И при этом поражает неубедительностью «вблизи» . Эффекты для осеннего блокбастера порой довольно картонные, есть проблемы с масштабами трехмерных персонажей, с освещением . В целом это похоже на то, что зритель смотрит не сцену в фильме, а именно визуальные эффекты. Впрочем, на маленьких экранах это можно и не разглядеть.

На огромном экране, и особенно в IMAX, фильм смотрится как поездка на сломанных американских горках: то можно зависнуть вниз головой и ждать, когда аттракцион тронется с места, то, наоборот, тележку уносит с рельсов в открытый космос.

Кадр из фильма «Капитан Марвел 2» Фото: Marvel Studios Inc.

С другой стороны, экшен-сцены, драки и сама идея переключения героинь в пространстве смонтированы неожиданно хлестко, можно сказать, идеально . Сразу становится понятно, почему на помощь позвали Эвана Шиффа, работавшего монтажером на фильмах «Джон Уик», «Быстрее пули» и «Миссия невыполнима». «Капитан Марвел 2» с точки зрения монтажа часто смотрится потрясающе, на одном дыхании. Но только внутри сцен .

Сторителлинг создателям удается куда хуже: происходящее выглядит набором мало связанных эпизодов, особенно если в этот момент отвлекаться . Отвернулся — и вместо битвы с пришельцами на экране внезапно болливудский мюзикл со звездой «Паразитов» или дорам с Пак Со-джуном. Еще раз отвернулся — девочки скачут через скакалку в звездолете или Ник Фьюри разгребает зародыши «Чужих», которые расплодились по космическому кораблю.

Свои люди — сочтутся

Когда сюжет начинает топтаться на месте и вы примерно представляете, что произойдет дальше, создателей будто посещает рассерженный продюсер Кевин Файги и дает пинка . Как правило, в этом месте на экране возникает рыжий кот Гуся, он же смертоносный монстр из породы флеркенов с щупальцами, которые внезапно вырываются изо рта и сжирают что-нибудь ради комического эффекта.

Кадр из фильма «Капитан Марвел 2» Фото: Marvel Studios Inc.

Эти «фриковатость» и непредсказуемость фильма получились отчасти случайно, отчасти по причине любви продюсеров к «темным лошадкам», малоизвестным инди-фильммейкерам , которые каждый раз должны то ли вдохнуть новую жизнь в киновселенную, то ли просто избавить франшизу от самоповторов. Иногда это удается , как в случае с Тайкой Вайтити («Тор 3, 4»), Джеймсом Ганном («Стражи Галактики») или Пейтоном Ридом («Человек-муравей»), но чаще нет : вспомним Хлою Чжао («Вечные») или Кейт Шортленд («Черная вдова»). При этом и Вайтити, и позже Рид войдут в историю киновселенной как создатели худших ее фильмов.

Глядя на создателей «Капитана Марвел 2», сразу понимаешь, как работает кинобизнес . Казалось бы, как режиссеру проходных инди-фильмов доверили ключевой проект «Марвел» с бюджетом $270 млн?

Ниа Дакоста познакомилась с Тессой Томпсон (Валькирия в «Торе») в сценарной лаборатории фестиваля «Сандэнс». Позже Тесса снялась у нее в дебютной инди-драме «Лесок» . Тейона Пэррис после «Ванда/Вижн» появилась у Дакосты в нестрашном хорроре «Кэндимен» и, очевидно, тоже «замолвила словечко». Сценаристка Меган Макдоннел работала над «Ванда/Вижн». Третья сценаристка Элисса Карасик была в команде «Локи», и за нее попросил уже Том Хиддлстон. А заодно и за собственную девушку Зави Эштон — она играет Дар-Бенн.

Кадр из фильма «Капитан Марвел 2» Фото: Marvel Studios Inc.

Все друг друга знают, все пересекались. Стив Боббит, британский оператор Майкла Уинтерботтома, Стива Маккуина и Спайка Ли, пожалуй, самая неожиданная фигура среди создателей. И трудно сказать, справился ли оператор «12 лет рабства» вообще с космическим блокбастером. Местами освещение и построение кадра выглядят странновато для кинокомикса.

«Капитан Марвел 2» — фильм, сделанный девочками, про девочек и для девочек. Мужские персонажи в фильме, мягко говоря, на втором плане , пассивные наблюдатели. Роль Сэмюэла Л. Джексона тут напоминает шкаф, который то и дело передвигают в кадре главные героини . Ник Фьюри (словно и не было «Секретного вторжения») большую часть времени или просто сидит с важным видом, или покрикивает на коллег по космической станции .

Сцена после титров оправдывает всё

История в фильме вполне законченная и практически никак не влияет на происходящее в большой Киновселенной. Единственное, что мы бы посоветовали пересмотреть перед сеансом, — это первую часть «Капитана Марвел» . Удивительно, но последовавшие «Мстители», «Человеки-Муравьи» и телесериалы никак не влияют на мир этого фильма (даже сюжеты «Мисс Марвел» и «Ванда/Вижн» не пригодились). Смотреть легко без подготовки. В то же время эта «отрешенность» от большого происходящего, что 10 лет строили в Marvel, выглядит упущенной возможностью . Тут и игнорирование всего, что произошло со Мстителями, катавасии, которая творилась во втором сезоне «Локи» и последних фильмах, где исследовалась концепция мультивселенной и Канг Завоеватель делал первые шаги как суперзлодей, эдакий новый Танос, враг следующих «Мстителей». Похоже, авторы перестарались сделать фильм доступным для широкого зрителя настолько, что фанаты комиксов и просто Marvel получат не так уж много разгадок и планов на будущее франшизы .

Кадр из фильма «Капитан Марвел 2» Фото: Marvel Studios Inc.

Если оставить ожидания в стороне и попробовать насладиться большим фильмом на большом экране, он вполне оправдывает и порой превосходит ожидания . «Капитан Марвел 2» не настолько изобретательный и по-хорошему безумный, как «Тор 3», «Стражи Галактики» или «Мстители: Финал», но он точно не хуже первой части «Капитана Марвел». Из плюсов фильма стоит отметить его хронометраж: он идет чуть больше полутора часов и не успевает надоесть .