Наводка для шпиона: «Секретное вторжение» будет отличаться от комиксов

Новый громкий проект «Диснея» по «Мстителям» — сериал про секретного агента Ника Фьюри, которого, как и в фильмах, играет Сэмюэл Л. Джексон. Фанаты комиксов уже знают, что сюжет сериала будет сильно расходиться с первоисточником, а в шоу не появится много ключевых персонажей. «Известия» посмотрели первые серии. Осторожно: спойлеры.

Следующая веха в киновселенной Marvel

Премьера долгожданного сериала «Секретное вторжение» состоялась 21 июня на платформе Disney+. Новинка — обязательный проект для поклонников киновселенной Marvel, который экранизирует одно из самых масштабных событий комиксов: попытка захвата Земли инопланетной расой скруллов.

Сериал стоит посмотреть хотя бы потому, что события новинки плавно перетекут в предстоящий полнометражный блокбастер от Marvel «Войны в доспехах» («Armor Wars»), по сюжету которого передовые технологии Тони Старка попадут не в те руки. Разбираться с очередной угрозой для человечества придется другу Тони Джеймсу Роудсу (он же супергерой «Военная машина»), которого вновь сыграет Дон Чидл.

Другая причина обратить на сериал внимание — оскароносный Сэмюэл Л. Джексон. Долгое время его герой оставался фоновым персонажем: он координировал команду Мстителей и юного Человека-паука, собирал информацию о потенциальных угрозах и действовал из тени, но на экране мелькал редко, как и полагается настоящему шпиону. В «Секретном вторжении» загадочного одноглазого агента полноценно раскроют. Тем более, что в новом сериале он знатно постарел и продолжает отходить от прошлых травм: Ник Фьюри был в числе «счастливчиков», которых уничтожил щелчок Таноса в «Войне бесконечности».

«Секретное вторжение» делит название с одноименной линейкой комиксов, которая выходила в конце нулевых. Это первый сериал, входящий в пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. И хотя по хронологии сюжет «Вторжения» разворачивается после событий фильма «Человек-паук: Вдали от дома», сериал продолжает историю «Капитана Марвел».

От комикса Али Селим берет зачин и преобразует его в добротный шпионский боевик с элементами триллера. По духу он больше напоминает другие детективные сериалы от Marvel: «Сокол и Зимний Солдат» и «Агенты «Щ.И.Т.». Так что фанаты комиксов получили скорее вольную интерпретацию, а не полноценную экранизацию.

Старая история, новое исполнение и русский след

«Известия» посмотрели первую серию долгожданной новинки и выяснили, что отличия от оригинальной истории появляются уже в самом начале сериала. По сюжету, бывший предводитель секретной организации «Щ.И.Т» Ник Фьюри возвращается на Землю и раскрывает заговор, который угрожает всему человечеству. Группа воинственных скруллов (инопланетян, которых впервые показали в «Капитане Марвел») планирует захватить власть. Воплотить коварный план им помогает способность принимать любой желаемый облик. Чтобы предотвратить катастрофу, герою Джексона поможет агент Мария Хилл (появлялась в серии «Мстители»), а также лояльный скрулл Талос, который подменял Фьюри, пока того не было на Земле.

Расследование приводит Фьюри и его союзников в Россию, где воинственные скруллы готовятся устроить теракт с применением «грязной» бомбы, а виновниками инопланетяне выставят радикальную американскую группировку. Так они хотят начать полноценную войну между Россией и США. У союзника Фьюри, Талоса, есть личный мотив помочь агенту — бунтарям пособничает его дочь Гайя.

Взрыв должен прогреметь на вымышленной улице Воссоединения в Москве, а сам теракт запланирован на День народного единства. Российский праздник в сериале изображен одновременно комично и стереотипно: гигантские надувные матрешки, пионерские платки и кокошники у детей, бело-сине-красные флаги и надпись на английском «pirozhki», а герой Джексона с явным американским акцентом выдает «товарищи».

В комиксах вторжение Скруллов — угроза мирового масштаба. Согласно печатной версии, многие супергерои оказались инопланетными двойниками (оригиналы были похищены), и фанаты строили теории, кто из их любимых персонажей окажется зеленокожим предателем. Скруллы реализовывали план по вторжению много лет и почти достигли своих целей, если бы не усилия объединившихся супергероев земли. В комиксах на защиту нашей планеты встали Мстители, Люди Икс, Иллюминаты, герои-одиночки и злодеи. В сериале-экранизации тон повествования более приземленный: сверхлюдей-защитников не видать, а весь экшен ограничивается драками на кулаках, парой перестрелок и одним взрывом. Что логично — бюджет у новинки меньше, чем у какой-нибудь «Войны бесконечности».

Еще одно ключевое отличие от оригинала — план по вторжению организует сравнительно небольшая группа радикально настроенных инопланетян, которой руководит скрулл Гравик. В оригинале роль главного злодея досталась королеве зеленокожих пришельцев Веранке, которая ни разу не упоминалась в кино.

По словам шоураннера Али Селима, Marvel не хотела рассказывать очередную историю о борьбе плохих и хороших парней. Им больше хотелось затронуть тему терроризма и глубже раскрыть характер Ника Фьюри.

Что сказали критики

В день премьеры критики встретили долгожданную новинку преимущественно положительными отзывами: ее рейтинг на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составил 66%. Зрители приняли «Вторжение» теплее — 81%. Сейчас рейтинг незначительно просел до 63% и 77% соответственно.

«Секретное вторжение» хвалят за актерскую игру Сэмюэля Л. Джексона, также критики остались довольны тем, что Ника Фьюри наконец-то выдвинули на первый план.

— Такие известные актеры, как Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон, приходят и уходят. Но неутомимый предводитель Мстителей остается. Персонаж Джексона всегда был где-то на фоне всей франшизы, и до сих пор он никогда не попадал в центр внимания, — написал Даниэль Д'Аддарио из Variety.

Большая часть критиков, которых не впечатлил релиз, сходятся на том, что диалоги и сценарий написаны неважно, а сюжет развивается слишком долго, чтобы зацепить внимание зрителей.

— Сериал просто не работает. Тон слишком серьезный, но в нем нет ни напряжения, ни саспенса. Идея Marvel работать в разных жанрах и рассказывать истории, для понимания которых не нужна магистерская степень по их киновселенной, хороша только в теории, — написал в своей рецензии Алан Сепинуолл из Rolling Stone.

— Погони медленные, взрывы — не очень, темп повествования вялый. Но самый большой недостаток «Секретного вторжения» заключается в том, что лучших актеров Marvel заставляют произносить душераздирающие пояснительные диалоги, — прокомментировал новинку Барри Герц из Globe and Mail.

На фоне предыдущих хитов от «Диснея» «Секретное вторжение» стартовало вяло: в 2019 году вышел «Мандалорец», в 2021 отгремел «Ванда/Вижн». Оба проекта успели заработать несколько престижных наград и номинаций. Но пока вышел только один эпизод «Вторжения», а финал придется на конец июля. Так что вполне вероятно, что Али Селим сможет раскрутить шпионский детектив и рассказать старую историю по-новому.