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Бег без препятствий: «Флэш» уже можно записать на флешку

Копию долгожданного супергеройского фильма слили в Сеть в день премьеры
Фото: Warner Bros.
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Мировая премьера голливудского блокбастера с Эзрой Миллером в главной роли в большинстве стран состоялась 14–15 июня. В Сети уже доступна экранная копия на английском. Официально новинка не будет выходить в России, но первые сеансы «Флэша» в отечественных кинотеатрах состоятся уже 22 июня. «Известия» рассказывают, как фильм о супергерое-бегуне начинает новую главу вселенной DC. Внимание, спойлеры!

Мягкий перезапуск

Одна из главных интриг киносезона — «Флэш» — добрался до экранов. Этому предшествовала целая кампания — отчасти рекламная, отчасти сугубо индустриальная, но неизменно скандальная. В 2022 году Warner Bros. и Discovery, Inc. объединились, и президент компании Дэвид Заслав решил реструктурировать и обновить бренд DC. Для этого была создана новая киновселенная DCU (DC Universe), которая должна заменить DC Extended Universe (в нее входит «Лига справедливости», первый и второй «Шазамы», «Черный Адам», «Аквамен» и т.д.). Чтобы провести такую перестановку и объединить фильмы в единую линейку, был создан новый блокбастер «Флэш», который станет подобием моста между двумя франшизами. DC останется выпустить в этом году еще одного «Аквамена» и «Синего жука», и с DCEU будет покончено.

В новом фильме Барри Аллен (настоящее имя Флэша) попадает в прошлое — в день гибели своей матери. Бэтмен предупреждает бегуна, что менять ход событий ни в коем случае нельзя, но юный герой его не слушает и спасает маму. Затем Барри пытается вернуться в настоящее, но попадает в альтернативный 2013 год, который появился из-за его действий. В этой временной линии он встречается с новой версией себя самого, но без сверхскоростных сил. Земле угрожает суперзлодей Генерал Зод, и чтобы его победить, нужно созвать Лигу справедливости. Только в этой временной линии Бэтмен ушел на пенсию, Кларк Кент (он же Супермен) мертв, а Чудо-женщину не сыскать. Барри вынужден разобраться в бардаке, который он же и устроил: из-за его необдуманного поступка погибают постаревший Брюс Уэйн и Супергерл (в этом мире это двоюродная сестра Кларка Кента, которая заняла его место). Но Зод — не единственная угроза: Темный Флэш из будущего хочет убить Барри за нарушение хода событий.

флэш
Фото: Warner Bros.

По законам жанра Барри всё исправляет и смиряется с гибелью матери. Он возвращается в прошлое, дает своей маме умереть, но вносит небольшое изменение, чтобы его отца не обвинили в убийстве жены. Всё выглядит абсолютно нормальным, но его встречает внешне изменившийся Бэтмен (в начале фильма его играет Бен Аффлек, в середине — Майкл Китон, а в конце — Джордж Клуни). Так что обойтись без изменений таймлайна Барри не смог.

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В фильме также есть сцена после титров, но в ней нет открытых намеков на сюжет следующей картины и не раскрывается личность очередного злодея. В ней Барри выпивает в баре с Акваменом и рассказывает последнему о своих путешествиях по разным временным линиям. Из-за сильного опьянения морской герой засыпает на улице в луже, но отдает собутыльнику одно из своих колец, чтобы тот сбегал за новой порцией пива.

В прошлом Флэш уже был причиной перезагрузок: в одном из комиксов о красном бегуне рассказывалось о событии «Флэшпоинт», после которого все серии были переработаны, как и истории становления известных героев. Длилось это с 2011 по 2016 год — до очередного перезапуска DC Rebirth. Новый фильм заимствует много идей из печатной версии приключений Флэша.

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Это несерьезно

Флэша в фильме сыграл образец эксцентрического стиля во всем Эзра Миллер, которого за последние несколько лет обвиняли в неадекватном поведении (во время съемок сериала «Противостояние»), нападении на поклонницу, основании культа, создании и распространении наркотиков, домогательствах и даже похищении людей. Актера пытались «отменить», но безрезультатно: он отделался штрафом в $500 и прошел принудительный курс лечения от наркозависимости.

Скандалы вокруг Эзры Миллера не помешали критикам встретить фильм преимущественно положительными отзывами (129 позитивных на 59 негативных). На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes оценка рецензентов держится на уровне 69%, а вот первым зрителям блокбастер понравился больше — 95%.

Эзра Миллер
Фото: Warner Bros.

Большинство критиков, которые положительно оценили фильм, считают, что «Флэш» вызывает приятное чувство ностальгии, хорошо раскрывает тему путешествий во времени и не пытается быть слишком серьезным. Некоторые называют блокбастер одним из лучших фильмов DC за последнее время. Также рецензентов впечатлила актерская игра Эзры Миллера и Майкла Китона. Недовольные ругают «Флэш» за слабую концовку, запутанный сюжет и чрезмерное использование персонажей, которых знают и любят только самые преданные фанаты комиксов.

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Когда «Флэш» добежит до России

В Сеть уже слили экранную копию «Флэша» на английском, но ее качество оставляет желать лучшего. Приемлемые версии на русском языке доходят до России из Казахстана и Грузии в среднем за две недели. Но новый блокбастер от DC появится у нас быстрее.

Первые неофициальные показы нового «Флэша» в России состоятся спустя неделю после мирового релиза. Например, в сети Mori Cinema (Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Волгоград, Тольятти и города ближайшего Подмосковья) первые сеансы обещают уже 22 июня, но приобрести билеты на них пока нельзя. Такая же дата стоит на сайтах кинотеатров Berlin Cinema (Пенза) и «Радуга Кино» (Москва).

флэш
Фото: Warner Bros.

В «КИНОграде» (Санкт-Петербург) «Флэш» появится только 29 июня, аналогичная дата в кинотеатре «Лена» в Якутске. Еще позже фильм начнут показывать в саратовском Happy Cinema — 6 июля.

Сейчас «Флэш» с русским дубляжом официально показывают в Казахстане. Какая студия занималась переводом, пока не известно, но с большой долей вероятности героям подарила голос компания MovieDalen. Они уже работали над третьей частью «Стражей Галактики», «Паутиной вселенных», «Квантоманией» и «Русалочкой» — все фильмы дошли до российских кинотеатров с небольшой задержкой.

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