Одеть надежду: ученые создали гардероб для недоношенных детей

В России разработали одежду для недоношенных детей. Она поможет им сохранять нужную температуру тела и снизит активность болезнетворной микрофлоры, которая угрожает коже. Текстильные изделия изготовлены с учетом рекомендаций, полученных от медиков. Эксперты отметили, что разработка актуальна, однако серийное производство потребует дополнительных исследований и тщательного подбора исходных материалов .

Нежная кожа

В Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина разработали специальную одежду для детей, которые родились раньше срока. Как правило, у них низкая или даже экстремально низкая масса тела — от 0,5 до 2,5 кг. Новинка призвана защитить кожу ребенка и способствовать правильному развитию организма. При этом новорожденные избавляются от многочисленных травм, которые могут получить из-за чрезмерной ранимости своих кожных покровов .

В настоящее время недоношенных выхаживают в особых условиях. В частности, их помещают в кювезы — камеры, в которых поддерживают благоприятную температуру и влажность. Также внутрь подают воздушную смесь, оптимальную как для дыхания ребенка, так и для обменных процессов, которые организм производит через кожу . Время от времени медики вынимают детей — для того, чтобы новорожденный общался с матерью, проходил медицинские процедуры и адаптировался к внешнему миру. Однако это сопряжено с опасностью для младенцев.

Фото: пресс-служба РГУ им. А.Н. Косыгина Образцы одежды для недоношенных детей

— Недоношенные дети по своей физиологии отличаются от рожденных в срок. У них ослаблены мышцы и снижена двигательная активность. При этом все слои кожи слабо связаны между собой, а эпителий (наружный слой) очень тонкий и чувствительный . В результате оказывается, что защитных функций кожи ребенка недостаточно, она легко ранима и подвержена внешним воздействиям. Также в ней быстро распространяются инфекции , — рассказала «Известиям» инициатор разработки, заведующая лабораторией технологий и средств психолого-педагогической абилитации Института коррекционной педагогики Анастасия Голубчикова.

Специалист добавила, что в целом у всех новорожденных кожное дыхание в восемь раз интенсивнее, чем у взрослых . Поэтому нарушение функций покровов негативно сказывается на общем состоянии и развитии детей . Вместе с тем у «ранних» младенцев наблюдается тепловая неустойчивость, которая проявляется в виде быстрых переохлаждений и перегрева организма .

Особая конструкция

Эти проблемы можно решить благодаря правильному подбору сырья для материалов, из которого изготавливаются текстильные изделия для недоношенных детей, полагает Анастасия Голубчикова. Поэтому и был реализован проект по разработке адаптированной одежды.

Фото: пресс-служба РГУ им. А.Н. Косыгина Опытное трикотажное производство

— Распашонки, шапочки, носочки и комбинезончики отшиваются из сконструированного особым образом двуслойного полотна. Его внешний слой представляет собой шерсть , которая хорошо удерживает тепло. А нижний — это приятный и мягкий на ощупь хлопковый материал с включением волокон льна . Причем провязка, соединяющая ткани друг с другом, осуществляется с внешней стороны, — рассказала соавтор разработки, доцент кафедры проектирования и художественного оформления текстильных изделий РГУ Светлана Пивкина.

По ее словам, конструкция полотна не позволяет волокнам шерсти соприкасаться с кожей ребенка . Это сделано, чтобы исключить аллергические реакции и дискомфорт, который они могут причинить из-за своей относительно жесткой структуры. В свою очередь, лен — это полезный для кожи материал , отметила специалист. Он снижает активность микрофлоры и уничтожает многие патогенные бактерии . Поэтому в настоящее время ведутся исследования для подбора оптимального соотношения хлопка и льна во внутреннем слое полотна.

Еще один нюанс — это наличие воздушных карманов , которые образуются в материале между участками соединения внешнего и внутреннего слоев полотна. Они повышают теплоизоляцию материала .

— При проектировании учитывались разные нюансы. Например, распашонка сделана без рукавичек, поскольку специалистам нужно видеть пальцы младенца, чтобы определить, нет ли переохлаждения у ребенка . Также жесткую внешнюю сторону изделий можно использовать, чтобы слегка тонизировать малышей . Иногда они впадают в «заторможенное» состояние, но, почувствовав легкую колкость шерстяных волокон, вновь активизируются, — объяснила Светлана Пивкина.

Фото: пресс-служба РГУ им. А.Н. Косыгина

Она отметила, что апробация и опытная носка текстильных изделий для недоношенных производились на базе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава. В ходе исследований медспециалисты предоставили обратную связь. Их отзывы были учтены при разработке итоговых моделей.

Не только маленьким

По мнению экспертов, адаптированная одежда подобного типа может быть полезна и для пациентов, которые восстанавливаются после травм кожи. Также она подойдет людям с хроническими болезнями кожных покровов .

— При выхаживании недоношенных детей важно поддерживать правильную температуру тела. А также предотвратить травмы и попадание инфекций на ослабленную кожу. Поэтому создание одежды, которая способствует решению этих задач, — весьма актуальная задача , — прокомментировала «Известиям» разработку ученых начальник Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ НМИЦ здоровья детей Светлана Лазуренко.

По мнению эксперта, льняное волокно хорошо подходит для этих целей, поскольку это естественный ингибитор, то есть материал, который подавляет активность болезнетворной микрофлоры . Однако стоит учитывать природную жесткость льна, поэтому нужно использовать особую умягченную пряжу .

Фото: пресс-служба РГУ им. А.Н. Косыгина

— Тема одежды для недоношенных новорожденных в среде мировой научной общественности становится трендом. Это связано с успехами медицины в сфере выхаживания таких детей . В частности, в рецензируемых журналах появилось много исследований, посвященных этой теме, — отметил доцент кафедры медицинской элементологии медицинского института РУДН врач-педиатр Андрей Скальный.

Он добавил, что в одной из авторитетных обзорных работ, посвященных материалам для адаптированной детской одежды, европейские специалисты подтвердили вывод российских коллег о том, что хлопок — лучший материал для внутренней подкладки . Кроме того, ученые из Европы считают, что в полотно между внутренней хлопковой и наружной шерстяной тканью нужно поместить специальную мембрану, чтобы ребенок не терял влагу и сохранял тепло кожных покровов .