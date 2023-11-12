Одеть надежду: ученые создали гардероб для недоношенных детей
В России разработали одежду для недоношенных детей. Она поможет им сохранять нужную температуру тела и снизит активность болезнетворной микрофлоры, которая угрожает коже. Текстильные изделия изготовлены с учетом рекомендаций, полученных от медиков. Эксперты отметили, что разработка актуальна, однако серийное производство потребует дополнительных исследований и тщательного подбора исходных материалов.
Нежная кожа
В Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина разработали специальную одежду для детей, которые родились раньше срока. Как правило, у них низкая или даже экстремально низкая масса тела — от 0,5 до 2,5 кг. Новинка призвана защитить кожу ребенка и способствовать правильному развитию организма. При этом новорожденные избавляются от многочисленных травм, которые могут получить из-за чрезмерной ранимости своих кожных покровов.
В настоящее время недоношенных выхаживают в особых условиях. В частности, их помещают в кювезы — камеры, в которых поддерживают благоприятную температуру и влажность. Также внутрь подают воздушную смесь, оптимальную как для дыхания ребенка, так и для обменных процессов, которые организм производит через кожу. Время от времени медики вынимают детей — для того, чтобы новорожденный общался с матерью, проходил медицинские процедуры и адаптировался к внешнему миру. Однако это сопряжено с опасностью для младенцев.
— Недоношенные дети по своей физиологии отличаются от рожденных в срок. У них ослаблены мышцы и снижена двигательная активность. При этом все слои кожи слабо связаны между собой, а эпителий (наружный слой) очень тонкий и чувствительный. В результате оказывается, что защитных функций кожи ребенка недостаточно, она легко ранима и подвержена внешним воздействиям. Также в ней быстро распространяются инфекции, — рассказала «Известиям» инициатор разработки, заведующая лабораторией технологий и средств психолого-педагогической абилитации Института коррекционной педагогики Анастасия Голубчикова.
Специалист добавила, что в целом у всех новорожденных кожное дыхание в восемь раз интенсивнее, чем у взрослых. Поэтому нарушение функций покровов негативно сказывается на общем состоянии и развитии детей. Вместе с тем у «ранних» младенцев наблюдается тепловая неустойчивость, которая проявляется в виде быстрых переохлаждений и перегрева организма.
Особая конструкция
Эти проблемы можно решить благодаря правильному подбору сырья для материалов, из которого изготавливаются текстильные изделия для недоношенных детей, полагает Анастасия Голубчикова. Поэтому и был реализован проект по разработке адаптированной одежды.
— Распашонки, шапочки, носочки и комбинезончики отшиваются из сконструированного особым образом двуслойного полотна. Его внешний слой представляет собой шерсть, которая хорошо удерживает тепло. А нижний — это приятный и мягкий на ощупь хлопковый материал с включением волокон льна. Причем провязка, соединяющая ткани друг с другом, осуществляется с внешней стороны, — рассказала соавтор разработки, доцент кафедры проектирования и художественного оформления текстильных изделий РГУ Светлана Пивкина.
По ее словам, конструкция полотна не позволяет волокнам шерсти соприкасаться с кожей ребенка. Это сделано, чтобы исключить аллергические реакции и дискомфорт, который они могут причинить из-за своей относительно жесткой структуры. В свою очередь, лен — это полезный для кожи материал, отметила специалист. Он снижает активность микрофлоры и уничтожает многие патогенные бактерии. Поэтому в настоящее время ведутся исследования для подбора оптимального соотношения хлопка и льна во внутреннем слое полотна.
Еще один нюанс — это наличие воздушных карманов, которые образуются в материале между участками соединения внешнего и внутреннего слоев полотна. Они повышают теплоизоляцию материала.
— При проектировании учитывались разные нюансы. Например, распашонка сделана без рукавичек, поскольку специалистам нужно видеть пальцы младенца, чтобы определить, нет ли переохлаждения у ребенка. Также жесткую внешнюю сторону изделий можно использовать, чтобы слегка тонизировать малышей. Иногда они впадают в «заторможенное» состояние, но, почувствовав легкую колкость шерстяных волокон, вновь активизируются, — объяснила Светлана Пивкина.
Она отметила, что апробация и опытная носка текстильных изделий для недоношенных производились на базе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава. В ходе исследований медспециалисты предоставили обратную связь. Их отзывы были учтены при разработке итоговых моделей.
Не только маленьким
По мнению экспертов, адаптированная одежда подобного типа может быть полезна и для пациентов, которые восстанавливаются после травм кожи. Также она подойдет людям с хроническими болезнями кожных покровов.
— При выхаживании недоношенных детей важно поддерживать правильную температуру тела. А также предотвратить травмы и попадание инфекций на ослабленную кожу. Поэтому создание одежды, которая способствует решению этих задач, — весьма актуальная задача, — прокомментировала «Известиям» разработку ученых начальник Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ НМИЦ здоровья детей Светлана Лазуренко.
По мнению эксперта, льняное волокно хорошо подходит для этих целей, поскольку это естественный ингибитор, то есть материал, который подавляет активность болезнетворной микрофлоры. Однако стоит учитывать природную жесткость льна, поэтому нужно использовать особую умягченную пряжу.
— Тема одежды для недоношенных новорожденных в среде мировой научной общественности становится трендом. Это связано с успехами медицины в сфере выхаживания таких детей. В частности, в рецензируемых журналах появилось много исследований, посвященных этой теме, — отметил доцент кафедры медицинской элементологии медицинского института РУДН врач-педиатр Андрей Скальный.
Он добавил, что в одной из авторитетных обзорных работ, посвященных материалам для адаптированной детской одежды, европейские специалисты подтвердили вывод российских коллег о том, что хлопок — лучший материал для внутренней подкладки. Кроме того, ученые из Европы считают, что в полотно между внутренней хлопковой и наружной шерстяной тканью нужно поместить специальную мембрану, чтобы ребенок не терял влагу и сохранял тепло кожных покровов.
В настоящее время, рассказала Светлана Пивкина, на трикотажное полотно, из которого делают текстильные изделия для недоношенных детей, получен патент РФ. Эта разработка готова к внедрению в серийное производство. С технологической точки зрения для этого процесса ограничений не существует, отметила специалист. Такая одежда может изготавливаться на любом трикотажном предприятии.