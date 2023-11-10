В США признали провал Запада в попытках разрушить отношения России с СНГ

Все старания западных стран разрушить отношения России с союзниками в Центральной Азии оказались провальными. Соответствующее заявление 9 ноября сделала обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

Она обратила внимание на поездку президента России Владимира Путина в Казахстан, которая состоялась по приглашению лидера страны Касыма-Жомарта Токаева. Элиатт подчеркнула, что этот визит наглядно показывает — российский лидер «по-прежнему уверен в себе». Кроме того, она отметила, что российская сторона находится в надежной позиции в политических и экономических отношениях с союзниками СНГ.

«Учитывая желание Центральной Азии наладить новые партнерские отношения, сохраняя при этом поддержку России, возможно, неудивительно, что центральноазиатские государства обвиняют в том, что они «сидят сложа руки», когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах, таких как … [конфликт] на Украине, и отказываются поддерживать или осуждать его», — заключила она.

9 ноября президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству на 2024–2026 годы. Также министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства теплоэлектроцентралей в трех городах Казахстана.

Также российский лидер в ходе своего визита в Астану заявил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником. Также он констатировал, что стратегическое партнерство и союзничество между двумя странами уверенно развивается.

В конце октября Путин заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он провел встречу с Токаевым в Ново-Огарево. Тогда президент России отметил, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.

29 сентября президент Казахстана заявил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал казахстанский лидер.