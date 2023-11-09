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МВД завершило следствие по делу бывшего замглавы Минтранса Токарева

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Хорошевского суда
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В МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, который обвиняется в растрате 700 млн рублей. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-центре ведомства.

«Следователем следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минтранса России Владимира Токарева», — сказано в сообщении.

Общий ущерб составил более 700 млн рублей. Дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Басманный районный суд Москвы.

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19 января 2022 года Токарева доставили сотрудники полиции и ФСБ в управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации «Известий», его задержали в связи с событиями пятилетней давности. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где Токарев несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора.

Токарев занимал пост замминистра транспорта с 26 января 2021 года. С мая 2020 года чиновник возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С 2016 по 2018 год он занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

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