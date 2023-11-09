Forbes рассказал об уничтожении российскими FPV-дронами отрядов ВСУ

Российские военные уничтожают уязвимые для беспилотников отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дронами, сообщил 8 ноября обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, российские военные применяют FPV-дроны на расстоянии. Беспилотники наносят удары по окопам, где могут находиться украинские боевики. При этом российские военные не несут никаких потерь, используя данную тактику, добавила «Газета.Ru».

«Несмотря на то что украинцы развертывают всё новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой», — написал он.

Ранее в этот день артиллеристы при помощи беспилотника уничтожили огневую минометную точку украинской армии.

До этого, 6 ноября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала, как разведчики ВС РФ изучают обстановку на купянском направлении с помощью беспилотников, после чего выезжают на боевое задание и наносят удары по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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