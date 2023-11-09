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Артиллеристы ЦВО с расчетом БПЛА уничтожили минометчиков ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Минобороны РФ 9 ноября сообщило, что артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при помощи аэроразведки, оперативно проведенной расчетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Суперкам», уничтожили из самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт» огневую минометную точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«Получив команду на взлет, расчет БЛА «Суперкам» выводит дрон в назначенный квадрат проведения аэроразведки, обследуя местность на наличие позиций артиллерии, наблюдательных постов и мест складирования боеприпасов», — приводит заявление военного ведомства «РИА Новости».

Как отметили в Минобороны, расчет БПЛА зафиксировал вспышку от выхода минометного снаряда и передал координаты цели артиллеристам ЦВО. После сверки координат, артиллеристы самоходного артиллерийского полка ЦВО нанесли огневое поражение по вскрытой позиции 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, что спровоцировало детонацию находившегося рядом полевого склада боеприпасов.

Комплексы БПЛА «Суперкам» хорошо зарекомендовали себя в зоне спецоперации: показали достойную помехозащищенность, легкость в управлении и обслуживании, а также качество транслируемого видео в ходе ведения разведки.

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Ранее, 6 ноября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова рассказала, как разведчики ВС РФ изучают обстановку на купянском направлении с помощью беспилотников, после чего выезжают на боевое задание и наносят удары по позициям противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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