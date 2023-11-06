«Известия» показали кадры работы дрона-камикадзе по позициям ВСУ

Разведчики Вооруженных сил (ВС) России изучают обстановку на купянском направлении с помощью беспилотников, после чего выезжают на боевое задание и наносят удары по позициям противника. Об этом 6 ноября рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдавтова.

Как следует из опубликованного видео, после обнаружения позиций боевиков разведка убеждается в достоверности данных и передает сослуживцам координаты.

На кадрах показана работа дрона-камикадзе. Граната попадает точно в блиндаж противника. Переместившись, разведчики продолжают работу. При подтверждении данных координаты сразу передают сослуживцам. Затем два бойца едут к линии соприкосновения. Ближе к огневой позиции идут пешком.

По первой цели — блиндажу — российские военные работают противотанковой управляемой ракетой.

«Расстояние до цели было 1800. Успешным выстрелом поразили. Таким же образом свернули и быстро отошли на безопасное расстояние», — объяснил командир отделения специальной разведки Западной группировки войск с позывным Капа.

Вторая цель — окопы с боевиками, по ним огонь ведется из миномета. После выстрелов и поражении цели россиянам надо сменить позицию.

Ранее в понедельник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на запорожском направлении ВС России за последние 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. Тяжелая техника была уничтожена посредством «Ланцетов» и беспилотников-камикадзе.

В этот же день Балицкий рассказал, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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