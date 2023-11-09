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В Турции из-за Израиля массово отказываются от Mastercard и Visa в пользу Troy

Yeni Şafak: в Турции из-за Израиля массово отказываются от Mastercard и Visa в пользу Troy
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Турецкие граждане начали массово отказываться от пользования картами Mastercard и Visa, предпочитая платежную систему собственной страны Troy. Как сообщила 8 ноября турецкая газета Yeni Şafak, бойкот платежных систем западных стран стал продолжением отказа от товаров, сделанных в Израиле.

По состоянию на октябрь количество выданных карт Troy в стране увеличилось до 19 млн, а объем совершенных с их помощью транзакций — до 47,9 млрд турецких лир.

Газета отмечает, что 4% от каждой покупки, которая совершается через платежные системы Visa и Mastercard, уходит за границу. Поэтому граждане Турции в качестве реакции на бренды с израильским капиталом или компании, которые напрямую оказывают помощь Израилю, меняют их на Troy, чтобы сборы, вычитаемые из расходов, оставались в стране.

Объем покупок по картам Troy, который еще в июле составлял 17,9 млрд турецких лир, 24,1 млрд в августе и 30,5 млрд в сентябре, в октябре увеличился сразу на 17,4 млрд — до 47,9 млрд лир без учета снятия наличных, что сразу же привлекло к себе внимание.

Имперские традиции: зачем Эрдоган идет на обострение из-за сектора Газа
И как позиция Турции отразится на других процессах в НАТО

Ранее, 4 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху на фоне ведущихся военных действий с сектором Газа. Турецкий лидер подчеркнул, что премьер Израиля больше не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу. 31 октября Эрдоган также заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности.

Кроме того, Турция отозвала своего посла из Израиля для консультаций из-за событий в секторе Газа. В МИД страны отметили, что решение было принято в связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, которую спровоцировали «атаки Израиля на мирное население». 7 ноября глава турецкого минэнерго Алпарслан Байрактар заявил, что Турция прекращает реализацию проектов с Израилем в сфере энергетики.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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